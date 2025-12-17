concertul „florile dalbe” la mediaș: cei mai cunoscuți artiști locali vin să colinde

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează sâmbătă, 20 decembrie 2025, începând cu ora 16:00, în Piața Corneliu Coposu, concertul de colinde tradiționale românești intitulat „Florile dalbe”.

Evenimentul își propune să aducă în fața publicului medieșean frumusețea și autenticitatea colindelor românești, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă, promovând tradițiile și valorile culturale strămoșești.

Pe scenă vor urca interpreți îndrăgiți precum Ciprian Roman, Cristian Fodor, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Costel Popa, Emilia Muntean, Aurelian Suciu, Cosmina Fulea, Aurica Bacea, Ioana Creț, Luminița Dejan, Diana și Bianca Crețu, Natalia, Jessica și Alin Matyas, Călin Brăteanu, Cătălin Bobar, grupul vocal „Bobocei de pe Târnave”, ceata de colindători de la Boroaia și grupul vocal „Grai dulce strămoșesc”.

Primăria Municipiului Mediaș invită toți medieșenii să participe la acest eveniment dedicat spiritului Crăciunului, bucuriei și comuniunii, pentru a celebra împreună tradițiile românești autentice. Intrarea este liberă.