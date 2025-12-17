cum arată șoseaua alba iulia după redeschidere: un canal e mai „buclucaș”, dar locatarii din zonă sunt fericiți / video foto

Sibienii se bucură de finalizarea lucrărilor de pe Șoseaua Alba Iulia, unde traficul a fost redeschis pentru șoferi. După luni întregi de restricții și ambuteiaje, circulația a revenit la normal, iar cozile interminabile formate din cauza șantierului au dispărut.

De mai multe luni, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu s-au desfășurat lucrări ample de modernizare a infrastructurii de canalizare. Șantierul, deschis în luna aprilie, a vizat instalarea unui nou colector de canalizare, investiție considerată esențială pentru îmbunătățirea sistemului din cartierul Turnișor. Lucrările au fost finalizate marți, iar miercuri traficul s-a desfășurat fluent.

Șoferii spun că porțiunea modernizată este, per ansamblu, satisfăcătoare, chiar dacă unii nu au apucat încă să circule suficient pe acest tronson pentru a-și forma o opinie clară.

„Nu pot să spun prea multe, nu am circulat foarte mult pe aici de când s-a deschis. De curând am trecut prima dată”, a declarat Nicolae, șofer de taxi.

Locuitorii din zonă, în special vârstnicii, spun că cel mai mare câștig este dispariția prafului și a mizeriei provocate de săpături.

„Excelent! De-abia am așteptat să se termine. Erau cozi tot timpul, și cu mașina, și cu autobuzul. Suntem bucuroși că lucrările s-au încheiat și nu ne-a mai prins încă un an cu șantierul și praful de aici”, a spus Emilia, locuitoare din cartierul Turnișor.

Singura nemulțumire semnalată de unii șoferi este existența unei guri de canal aflate sub nivelul asfaltului. În rest, participanții la trafic spun că situația este mult mai bună decât înainte. „E mai bine”, a afirmat o altă trecătoare.

Lucrările au fost executate de SC DEConstruct AG SRL, în baza unui contract cu Apă Canal Sibiu. Pe parcursul șantierului au fost înregistrate mai multe întârzieri, criticate inclusiv de primarul municipiului Sibiu.