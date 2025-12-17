cum se modifică impozitele locale în sibiu în 2026: creșteri de până la 300% impuse prin legea 239/2025

Anul 2026 aduce noi scumpiri pentru sibieni. Municipalitatea pregătește un proiect de hotărâre pentru creșterea taxelor locale, după ce legea care majorează impozitele pentru locuințe și mașini a fost publicată în Monitorul Oficial.

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Primăriile din toată țara trebuie să adopte, până la 31 decembrie 2025, hotărârile prin care noile taxe și impozite locale care se vor aplica în anul 2026. La nivelul Municipiului Sibiu, a fost pus în dezbatere un proiect de hotărâre în acest sens, iar sibienii pot transmite sugestii și observații până la data de 23 decembrie, ora 12:00, fie pe e-mail pms@sibiu.ro, fie în format fizic, la Centrul de Informații pentru Cetățeni din sediul Primăriei Sibiu situat în Piața Mare. (DETALII AICI)

Legea cu noile măsuri fiscale din al doilea pachet de măsuri planificat de Guvern pentru stabilizarea finanțelor țării prevede majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, precum și pe câștiguri la bursă și din criptomonede, iar primăriile sunt obligate să le implementeze.

Creștere de 79% la impozitul pe clădiri

În anul 2026 se va înregistra și în municipiul Sibiu o creștere a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport datorată în exclusivitate prevederilor Legii nr. 239/2025.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat acum în dezbatere, la nivelul municipiului Sibiu impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota se stabilește la 0,08% din valoare impozabilă a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută se stabilește la 0,5% din valoarea impozabilă a clădirii.

Astfel, pentru majoritatea proprietarilor de clădiri impozitul va crește cu aproximativ 79%.

„De exemplu, pentru un apartament de 3 camere din zona Calea Dumbrăvii (Dioda), dacă în anul 2025 s-a achitat un impozit de 321 lei, pentru anul 2026 se va datora un impozit de 576 lei, iar pentru un apartament de 2 camere în aceeași zonă, pentru care proprietarul a achitat un impozit de 193 lei, acesta va achita în 2026 un impozit de 345 lei”, au precizat, pentru Ora de Sibiu, reprezentanți din cadrul Primăriei Sibiu.

În schimb, va crește mult mai mult impozitul pentru clădirile ce beneficiau de reducere pentru vechimea clădirii. Spre exemplu, pentru un apartament de 2 camere ce a beneficiat de reducere de 30% pentru o vechime a clădirii de peste 50 de ani, pentru care proprietarul a achitat în anul 2025 un impozit de 96 lei, va datora pentru anul 2026 un impozit de 345 lei, creșterea fiind de peste 3 ori.

Așa și în cazul unui apartament de 2 camere situat într-o clădire veche de peste 100 ani, reducerea fiind de 50%, pentru care pentru anul 2025 s-a achitat un impozit de 109 lei, proprietarul va datora în anul 2026 un impozit de 392 lei.

Reprezentanții municipalității spun că reducerile pentru vechime au fost anulate tot prin Legea nr. 239/2025.

La nivelul municipiului Sibiu, cota pe care o poate stabili Consiliul Local este cea minimă prevăzută de lege în cazul locuințelor aparținând persoanelor fizice – 0,08%, aceasta fiind menținută la minim încă din anul 2016.

Crește impozitul la mașini. Modificări și la hibride

Pentru anul viitor sunt prevăzute majorări și la impozitele pentru mașini.

Astfel, se vor înregistra creșteri și la autovehiculele cu o capacitate de până în 1600 cmc. De exemplu, pentru un autoturism Dacia Logan cu norma de poluare Euro 4, dacă pentru anul 2025 s-a datorat un impozit de 77 lei, în anul 2026, din cauza creșterii normei de impozitare, suma datorată va fi de 132 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 72%.

Potrivit proiectului de hotărâre pus în dezbatere „în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 sub 50 g/km, impozitul se reduce cu 30%. În cazul autovehiculelor acționate electric, impozitul este în valoare de 40 lei/an”.

Așadar, la autoturismele hibride, creșterea va fi mai consistentă, din cauza faptului că reducerea pe care o pot acorda autoritățile locale se diminuează prin lege de la până la 100% la numai un maxim de 30%.

Toate creșterile de impozite sunt prevăzute de lege ca și obligatorii – autoritățile publice locale având obligația de a le implementa.

Reduceri pentru plata anticipată

Potrivit aceluiași proiect de hotărâre, pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor pe clădiri, teren și a impozitului auto datorate pe întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie, se acordă bonificația prevăzută în Legea nr. 227/2015, respectiv:

în cazul impozitului/taxei pe clădiri, de 10%;

în cazul impozitului/taxei pe teren, de 10%;

în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 10%.

Impozitul pe teren se va majora cu 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității.