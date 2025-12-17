de ce s-au scumpit biletele de intrare la muzeul astra. directorul ciprian ștefan vine cu explicații / video

În contextul în care Complexul Național Muzeal ASTRA a solicitat consilierilor județeni să aprobe creșteri ale tarifelor, sibienii s-au arătat nemulțumiți. Drept răspuns, conducerea muzeului a explicat motivele deciziei.

Începând de anul viitor, Muzeul ASTRA va aplica o serie de majorări de tarife, cele mai mari scumpiri vizând biletele pentru adulți și accesul la evenimente speciale. Astfel, biletul de intrare pentru adulți crește de la 35 la 50 de lei, iar tarifele se majorează și pentru pensionari, elevi, studenți și persoanele cu dizabilități ușoare și medii, însă în procente mai reduse. De asemenea, cresc prețurile pentru grupurile organizate de adulți și pensionari, precum și pentru accesul la evenimentele speciale desfășurate în muzeu, inclusiv abonamentele, unde majorările sunt semnificative. (DETALII AICI)

Ciprian Ștefan: „Încurajăm achiziția abonamentelor”

Într-un interviu pentru Ora de Sibiu, directorul muzeului, Ciprian Ștefan, a explicat scumpirile. „Abonamentele pentru Muzeul ASTRA, atât cele de familie, cât și cele individuale, rămân neschimbate. Practic, pentru publicul sibian și vizitatori din alte colțuri ale țării, abonamentul va rămâne extrem de accesibil – abonamentul de familie ajunge la 1 leu și 15 bani pe intrare, iar cel individual la 2,50 lei. Unde mai găsești așa ceva în România? Astfel, încurajăm achiziția abonamentelor, mai ales pentru cei care vin frecvent la muzeu, pentru activități și recreere”, a mărturisit Ciprian Ștefan.

Directorul a subliniat că majorările vizează în principal biletele individuale pentru adulți și evenimentele speciale organizate de muzeu. „Accesul la evenimentele speciale, create de noi, necesită o contribuție suplimentară. Am făcut o analiză comparativă: la Muzeul Județean Satu Mare intrarea este de 40 lei, în București și alte orașe prețurile sunt similare sau mai mari. De aceea am decis să ducem biletul pentru adulți la 50 lei, menținând însă reduceri pentru grupurile de elevi și abonamentele existente”, a declarat directorul Muzeului Astra.

„Nu ne atingem de prețul abonamentelor”

Referitor la grupurile de elevi, directorul a adăugat că va fi o micșorare a tarifelor, iar abonamentelor vor avea același preț ca în anii trecuți. „Am scăzut tarifele la grupuri, pentru că vin foarte multe grupuri. A fost o logică. Da, ca să mai rămână învățătoare și bani de un suc sau de ceva să aibă pentru copii, că vin foarte mulți. Nu ne atingem nici de preul abonamentelor. Cel puțin în următorii 2-3 ani nu ne atingem de abonamente și încurajăm cei care vin des la muzeu”, a declarat Ciprian Ștefan.

Referindu-se la nivelul general al tarifelor și la cheltuielile muzeului, Ciprian Ștefan a explicat că principalul motiv al acestor schimbări este cauzat de creșterea cheltuielilor „Cheltuielile de funcționare au crescut semnificativ: deja am cheltuit cu 600.000 de lei mai mult pentru curent și gaz, iar costurile vor mai crește cu cel puțin 15-20%. La acestea se adaugă salariul minim, contractele cu paza și alte servicii externe. Abonamentele, repet, rămân neschimbate și asigură acces accesibil pentru cei care vin frecvent”, a explicat acesta.

Muzeul Astra a postat, de asemenea, pe pagina de facebook o explicație a majorării tarifelor. „Un calcul matematic simplu confirmă faptul că printr-un abonament individual sau de familie, accesul în Muzeul ASTRA costă între 2,5 lei și 1,15 lei… Da, ați auzit bine! Doi lei și jumătate și un sfert peste un leu… Este foarte, foarte adevărat și – probabil – avem astfel cel mai ieftin plan tarifar, deși suntem cel mai mare și cel mai premiat muzeu din Europa…”, se arată în postare.