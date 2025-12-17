elevii din sibiu intră în vacanța de iarnă: urmează 19 zile fără școală

Elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice intră în vacanța de iarnă 2025-2026, sâmbătă, 20 decembrie 2025.

Aceasta este cea mai lungă pauză din anul școlar, întinzându-se pe 19 zile consecutive, și include sărbătorile legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie).

Cursurile celui de-al treilea modul vor fi reluate joi, 8 ianuarie 2026, marcând revenirea elevilor la programul normal de școală. Modulul va dura până la începutul vacanței de primăvară, cu date flexibile stabilite de inspectoratele școlare județene, între 6, 13 sau 20 februarie 2026.

Vacanța mobilă de schi

Săptămâna de vacanță de schi se va desfășura între 9 februarie și 1 martie 2026, împărțită pe județe:

09-15 februarie: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș

16-22 februarie: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași

23 februarie – 01 martie: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu

Calendarul simulărilor și examenelor naționale

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Vacanța de Crăciun și cea de schi oferă elevilor oportunitatea de a se odihni și a se pregăti pentru trimestrele următoare, respectând structura anului școlar 2025-2026.