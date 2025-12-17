este oficial: primăriile vor majora impozitul auto în funcție de norma de poluare

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor referitoare la norma de poluare a vehiculelor, în conformitate cu Legea 239 din 2025 privind redresarea și eficientizarea resurselor publice.

Datele colectate pentru toate vehiculele înmatriculate în fiecare unitate administrativ-teritorială vor fi transmise, vineri, 19 decembrie 2025, către prefecturi și Prefectura Municipiului București.

„Începând de a doua zi, respectiv sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor pot intra în posesia datelor de la prefectura din județul din care fac parte, potrivit prevederilor legale ce le revin. Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a prevederilor privind protecția datelor personale. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a susținut astăzi, 17 decembrie 2025, o ședință în sistem videoconferință cu prefecții, pentru a explica mecanismul de transmitere a datelor”, transmite MAI.

Legea 239 din 2025, publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie, va produce efecte după trei zile. Astfel, datele nu puteau fi transmise înainte ca legea să intre în vigoare, însă acestea vor ajunge la prefecturi în prima zi de aplicare.

Această lege majorează impozitele auto începând cu 1 ianuarie 2026. În majoritatea cazurilor, impozitul pe mașină va crește, inclusiv pentru vehiculele electrice, care până acum erau exceptate. De anul viitor, la calculul impozitului va conta și norma de poluare a vehiculului.