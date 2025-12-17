exemplul care sparge prejudecăți: povestea lui adrian pascu, romul din brădeni care a ajuns director de școală / foto

Povestea lui Adrian Pascu, tânărul rom din Brădeni care a devenit director al chiar în școala în care a învățat să scrie și să citească, a fost făcută publică de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Aceasta postează săptămânal astfel de povești emoționante, din diverse domenii și localități ale județului, pentru a arăta exemple de succes și implicare comunitară.

Satul Brădeni, aflat aproape de granița cu județul Mureș, găzduiește o comunitate numeroasă de romi, majoritatea locuind în case modeste, cu una sau două camere. În acest context, Adrian Pascu s-a distins încă din copilărie prin pasiunea pentru învățătură. Astăzi, la 32 de ani, conduce Școala Gimnazială din Brădeni, coordonând 246 de copii, inclusiv cei de la grădinițele din localitate și satul aparținător Retiș. Aproximativ 60% dintre elevi provin din comunități de romi.

“Adrian Pascu se poate considera norocos: ambii părinți au avut un loc de muncă stabil, iar știința de carte l-a atras încă de copil. Așa se face că tânărul din comunitatea romă a ajuns directorul școlii în care a învățat alfabetul, iar foștii dascăli îi sunt subordonați din punct de vedere al organigramei. Pe toți îi consideră prieteni. Sunt 246 de copii în evidențele Școlii Gimnaziale din Brădeni, în coordonarea căreia se află atât grădinița din localitate, cât și cea din satul aparținător Retiș. Majoritatea provin din familii cu venituri reduse, în jur de 60% sunt din rândul romilor. Sunt câte cinci, șase sau chiar șapte frați și locuiesc în case mici, cu o cameră sau două, descrie Adrian Pascu efectivul de elevi din școala pe care o conduce din 2022.” a transmis Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu

Conform postării de pe Facebook, directorul Adrian Pascu nu se ascunde și vorbește deschis despre originile sale. Nu îi este rușine; ba mai mult, este mândru că lucrează într-o școală modernă, integral renovată. Aici, respectul este ridicat la rang de artă: elevii poartă uniforme, iar subalternii săi, unii chiar foști profesori, sunt legați de o prietenie unică.

„Consider că poți fi ținut în umbră și stigmatizat doar dacă permiți acest lucru. Nu am întâlnit oameni care să mă judece altfel decât pentru ce știu și ce fac. În timpul liber sunt și consilier din partea Partidei Romilor și lupt pentru problemele din comunitatea mea.” a mai declarat acesta

Pentru fotografia de final, Adrian și-a invitat toți colegii, care au răspuns cu zâmbete, dorind să fie alături de cel care a arătat că educația poate înălța omul peste condiția socială și prejudecățile unei societăți mereu în căutarea propriei identități.