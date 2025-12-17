fabrică ultramodernă la sibiu, cu roboți și laser, pentru autostrada sibiu–pitești. daniela cîmpean și astrid fodor au vizitat-o / foto

Asocierea Mapa – Cengiz a realizat o investiție de aproximativ 15 milioane de euro la Sibiu, destinată susținerii lucrărilor de infrastructură de pe Autostrada Sibiu – Pitești.

Investiția vizează o fabrică modernă de confecții metalice și prefabricate din beton, unde vor fi produse elemente esențiale pentru construirea podurilor și viaductelor de pe traseul autostrăzii.

În cadrul noii unități de producție vor fi realizate 1.056 de grinzi necesare structurilor de pe sectorul de autostradă Boița – Cornetu, unul dintre cele mai complexe tronsoane ale proiectului. Fabrica este echipată cu sisteme de debitare cu laser și roboți de sudură de ultimă generație, considerate printre cele mai performante din România, care permit realizarea confecțiilor metalice de mari dimensiuni la standarde ridicate de precizie și calitate.

Asocierea Mapa – Cengiz este constructorul Lotului II al Autostrăzii Sibiu – Pitești, un segment recunoscut ca fiind cel mai dificil al întregului proiect. Acesta traversează județul Sibiu și include realizarea a două tuneluri în zona Boița și a altor două tuneluri în zona Râu Vadului, lucrări de o complexitate tehnică ridicată.

Investiția realizată la Sibiu contribuie atât la accelerarea execuției lucrărilor pe Autostrada Sibiu – Pitești, cât și la dezvoltarea infrastructurii industriale locale, consolidând rolul județului Sibiu într-unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.