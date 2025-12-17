fifa cedează: anunță bilete mai accesibile la cupa mondială 2026

FIFA a anunțat recent ajustarea prețurilor biletelor pentru Cupa Mondială de Fotbal 2026, programată în Statele Unite, Mexic și Canada.

Decizia vine după ce primele tarife au stârnit un scandal internațional, fiind de până la șapte ori mai mari decât la turneul din 2022.

Bilete mai accesibile, dar limitate

Potrivit Mediafax, organizația mondială de fotbal a introdus un „Nivel de intrare pentru suporteri”, cu prețuri începând de la 60 de dolari (aproximativ 45 de lire sterline). Totuși, doar 10% din biletele alocate asociațiilor membre vor fi disponibile la acest nivel, ceea ce înseamnă câteva sute de bilete pentru fiecare meci, mult sub așteptările fanilor.

Ronan Evain, directorul executiv al Organizației Suporterilor de Fotbal din Europa (FSE), a criticat măsura, afirmând că este „o tactică de conciliere” și că decizia FIFA a fost luată „în grabă și fără consultări adecvate”.

Prețuri record pentru finală și turneu

Cel mai ieftin bilet pentru finală, destinat suporterilor, va costa 3.119 lire sterline, față de 450 de lire în 2022. Costul total pentru a urmări echipa favorită până în finală va varia între 5.225 și 12.357 de lire (peste 14.000 de euro), de până la patru ori mai mult decât în turneul precedent. Biletele revândute ulterior ar putea fi și mai scumpe.

Revolta fanilor

FSE a criticat politica FIFA, subliniind că promisiunea inițială de bilete de la 21 de dolari pentru fani, făcută în dosarul depus în 2018 de Statele Unite, Mexic și Canada, nu a fost respectată. Organizația a cerut oprirea vânzărilor și reluarea negocierilor privind tarifele, subliniind că măsurile afectează direct cei mai loiali suporteri.

Primul Mondial cu 48 de echipe

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită pentru prima dată de trei țări și va include 48 de echipe, cu meciuri în 16 orașe nord-americane între iunie și iulie 2026. Finala va avea loc pe MetLife Stadium din New Jersey.

Această ediție marchează o premieră atât prin numărul extins de echipe, cât și prin dimensiunea și complexitatea turneului, însă costurile ridicate ale biletelor rămân un subiect fierbinte pentru fanii fotbalului.