gripa se intensifică în județul sibiu înainte de sărbători: aproape 50 de cazuri într-o singură săptămână

Ultima perioadă de monitorizare a activității gripale a înregistrat o creștere a numărului de cazuri în toate cele trei categorii de raportare. Aceasta indică o intensificare a sezonului gripal și subliniază riscul apariției unor situații nedorite în lipsa unor măsuri adecvate de protecție.

În perioada 8-14 decembrie 2025, au fost raportate 48 de cazuri de gripă, dintre care 3 confirmate prin test PCR (o femeie de 61 de ani, un bărbat de 71 de ani și o femeie de 77 de ani, toți infectați cu virus gripal de tip A). Numărul cazurilor a crescut comparativ cu săptămâna precedentă (+27) și față de aceeași perioadă a anului trecut (+21). Formele clinice au fost ușoare și medii, însă 22,91% dintre cazuri au necesitat internare, în special la copiii sub un an și la adulții din categoria de vârstă activă.

GRIPĂ TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 48 6 9 15 14 3 1 INTERNARI 11 3 1 1 4 1 1 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 22,91% 12,15% 18,75% 31,25% 29,16% 6,25% 2,08%

”Încă de la începutul lunii decembrie s-a constatat o intensificare a activității gripale, iar asta ridică un semnal de alarmă cu privire la riscurile de infectare și la impactul pe care virusul îl poate avea asupra sănătății publice. Să nu uităm că se apropie sărbătorile de iarnă când magazinele sunt arhipline iar oamenii participă la evenimente publice ori la petreceri în familie, iar în aceste condiții riscul de răspândire a virusului crește. În atare situație, pentru sănătatea proprie, dar și pentru a nu pune, într-un moment sensibil, presiune pe sistemul de sănătate, recomandăm respectarea măsurilor de protecție sanitară cum ar fi igiena tusei și strănutului, igiena mâinilor, mai ales după contactul cu obiecte cum ar fi cărucioarele de cumpărături sau elementele de susținere din autobuze, dar și purtarea măștii în situația apariției simptomelor de boală. La fel de importantă este, bineînțeles și vaccinarea, iar aici trebuie să menționez ca îmbucurător faptul că, în comparație cu sezonul gripal anterior, s-au vaccinat cu peste 2800 de sibieni mai mult. E semn că oamenii înțeleg mai bine riscurile și aleg să utilizeze medicina preventivă. Încurajăm sibienii care nu s-au imunizat încă, să ceară sfatul medicilor de familie, să se informeze din surse sigure cu privire la importanța vaccinării, și să facă alegerile potrivite pentu sănătatea proprie dar și pentru protecția celor apropiați”, a declarat directorul executiv al DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

În sezonul gripal 2025-2026 s-au vaccinat antigripal un număr de 26.336 de persoane în timp ce în sezonul viral trecut numărul vaccinaților a fost de doar 23.527. Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Agenției Europene a Medicamentului (EMA), în acest sezon este disponibil un vaccin trivalent care oferă protecție pentru 2 tulpini de gripă A, H1N1 și H3N2 (subcladă dominantă în Europa la momentul de față) și o tulpină de gripă B.

În perioada 8-14 decembrie, la nivelul județului Sibiu au fost diagnosticate un număr de 1658 de persoane cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu peste 380 de cazuri mai mult decât săptămâna trecută, dar mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut când erau raportate peste 1800 de îmbolnăviri. Din fericire formele de boală au fost ușoare, procentul internărilor fiind de doar 2,11%.

IACRS TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 1658 124 257 416 663 113 85 INTERNARI 35 20 10 4 1 0 0 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 2,11% 7,47% 15,50% 25,09% 39,98% 6,81% 5,12%

Numărul pneumopatiilor este în ușoară scădere, în perioada menționată au fost raportate 363 de cazuri. Formele de boală au fost ușoare și medii însă, înregistrate la persoane cu imunitate scăzută sau cu afecțiuni cronice, au necesitat atenție sporită din partea medicilor și tratament în regim de spitalizare. În peste 30% din cazuri a fost nevoie de internare, în special la vârstnicii de peste 65 de ani.

PNEUMOPATII TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 363 28 39 32 99 72 93 INTERNARI 119 17 11 6 24 9 52 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 32,78% 7,71% 10,74% 8,81% 27,27% 19,83% 25,61%

Din 29 septembrie de când a început supravegherea sezonului gripal și până în 14 decembrie inclusiv, la nivelul județului Sibiu au fost înregistrate 114 cazuri de gripă (5 cu PCR-virus gripal tip A), 15.452 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 2895 de pneumopatii.