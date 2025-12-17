groapa de gunoi ilegală la poplaca: amendă uriașă dată primăriei de cei de la garda de mediu, pentru că nu au luat măsuri / video foto

O groapă de gunoi ilegală scoate la iveală probleme grave în gestionarea deșeurilor din județul Sibiu. La Poplaca, Garda Națională de Mediu a descoperit un depozit neconform de deșeuri pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar Primăria a fost sancționată cu o amendă de 45.000 de lei. Cazul nu este singular, iar controalele autorităților abia au început.

Potrivit unui răspuns oficial transmis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Sibiu, comisarii de mediu au efectuat verificări pe teren, în urma cărora au identificat locația semnalată.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Amendă de 45.000 de lei

„Zona afectată se află pe raza UAT Poplaca, în zona străzii Varului. Este vorba despre un teren neproductiv, extravilan, aparținând comunei Poplaca, pe care au fost depozitate deșeuri în amestec – mobilier, anvelope, cablaje, materiale de construcții – pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați”, se arată în comunicarea transmisă de Garda de Mediu.

Comisariatul Județean Sibiu precizează că Primăria Poplaca nu a acționat pentru refacerea prejudiciului de mediu, nu a asigurat măsuri adecvate de protecție și a permis gestionarea defectuoasă a deșeurilor. Fapta constituie contravenție și a fost sancționată cu o amendă în valoare de 45.000 de lei.

Controale extinse la nivelul județului Sibiu

Cazul de la Poplaca apare într-un context mai larg, în care autoritățile județene anunță măsuri ferme împotriva depozitării necorespunzătoare a deșeurilor, în special a celor provenite din construcții și demolări.

Detalii aici- Depozite ilegale de deșeuri din construcții, în vizor la Sibiu: prefectul a format o comisie de control

La data de 15 decembrie 2025, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a emis Ordinul nr. 499, prin care a fost constituită o comisie mixtă de control responsabilă cu verificarea acestor practici la nivelul întregului județ.

Ordinul a fost emis ca urmare a sesizărilor apărute în spațiul public, inclusiv în presa locală, dar și a nemulțumirilor exprimate de cetățeni din localitățile Cristian, Cârța și Bradu, unde au fost semnalate depozitări ilegale de deșeuri în zone neamenajate.

Comisia este coordonată de Instituția Prefectului – Județul Sibiu și este formată din reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.