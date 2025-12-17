Premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care Guvernul a decis majorarea impozitelor pe clădiri începând de anul viitor, subliniind că măsura era asumată de mai mulți ani prin angajamentele României din PNRR.

Șeful Executivului a susținut că plata impozitului pe locuințe este o necesitate, în contextul în care autoritățile locale trebuie să asigure cofinanțarea proiectelor de infrastructură.

„Un cetățean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi în toate localitățile din România: extinderea rețelelor de apă, de canalizare, de asfalt, trebuie să înțeleagă că și el trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localității, pentru a fi cofinanțate aceste lucrări, pentru că nu mai avem de unde să le finanțăm și vrem să le continuăm”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit Mediafax, Premierul a mai arătat că românii care își doresc „un acces mai bun” la locuințele în care trăiesc, „străzi luminate sau asfaltate” și „sisteme de sănătate locale mai bune” trebuie să contribuie prin plata impozitelor locale.

Potrivit informațiilor prezentate, începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele pe clădiri ar putea crește cu până la 80%. În acest context, Cabinetul Bolojan are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri un nou proiect care vizează impozitele și taxele locale.

Este vorba despre proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal. Documentul a fost publicat în transparență decizională de Ministerul Finanțelor Publice vineri, 12 decembrie, înainte ca pachetul legislativ cunoscut drept „pachetul 2” să fie declarat constituțional de Curtea Constituțională a României și să devină lege, prin publicarea în Monitorul Oficial, pe 15 decembrie, sub denumirea Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

„Astfel, ca urmare a faptului că proiectul a fost supus analizei Curții Constituționale în două rânduri, procesul legislativ de adoptare a fost unul complex, fapt ce a condus la temporizarea aplicării legii, și implicit a demersurilor care trebuiau întreprinse de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București dacă proiectul de act normativ ar fi intrat în vigoare în termenul urmărit de legiuitor”, se arată în document.