inițiativele care definesc sibiul se unesc într-un proiect fără precedent: se lansează ”o comunitate”

În orașul care prinde viață prin oameni și inițiative, ia naștere un nou proiect. Creat pentru a aduna tot ce e autentic și valoros în Sibiu, „O Comunitate” va reuni cele mai importante inițiative care animă orașul de ani buni.

„O comunitate” este locul în care sportul, arta, muzica și inițiativele civice își vor da mâna, în 2026, o formulă simplă, dar puternică, prin care ne reamintim că fiecare pas, fiecare gest, fiecare idee bună devine mai mare atunci când e făcută împreună. Evenimentul va consta în mai multe evenimente de anvergură, care se vor desfășura pe durata a două săptămâni.

„Ideea din spatele O Comunitate a venit dintr-o nevoie pe care o simțeam tot mai puternic: aceea de a ne reconecta unii cu alții, la un nivel mult mai înalt decât până acum. În Sibiu există o mulțime de oameni și inițiative extraordinare, care pun suflet, energie și timp în ceea ce fac. Doar că fiecare își spune povestea separat.

O Comunitate vine să schimbe asta. E un cadru care ne permite să ne vedem, să ne auzim și să ne sprijinim reciproc. Ne dorim să arătăm cât de puternic devine orașul atunci când toate aceste energii se unesc într-o direcție comună.

Cred cu toată convingerea că Sibiul are una dintre cele mai vii și implicate comunități din țară. O Comunitate e, de fapt, felul nostru de a spune: hai să o celebrăm, să o facem vizibilă și să construim mai departe, împreună”, spune Ana Bugneriu, directoarea Fundației Comunitare Sibiu, inițiatoarea proiectului.

Proiectul adună sub aceeași umbrelă inițiative care, de ani buni, dau viață orașului:

Maratonul Internațional Sibiu, mai mult decât o alergare, O Comunitate

Focus in the park, mai mult decât un festival, O Comunitate;

Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, mai mult decât un start împreună, O Comunitate;

Pune mâna pe chitară, mai mult decât o mișcare de chitariști, O Comunitate;

Prietenii de pe Strada Turnului, mai mult decât o stradă, O Comunitate;

Cei de la Street Delivery Sibiu, mai mult decât spații publice redate oamenilor, O Comunitate;

The Hipodrome of Music, mai mult decât niște petrecăreți care dau viață malurilor Cibinului, O Comunitate;

Urban Bike Revolution, mai mult decât niște vizionari în transportul alternativ, O Comunitate.

Formula nu ar fi completă fără cei care pun Sibiul pe hartă din punct de vedere sportiv.

CSU Sibiu, O Comunitate atât de dragă nouă, cu performanțe incontestabile și care pregătește o nouă generație a performanței, formând 600 de juniori ce sunt pregătiți să ducă spiritul CSU mai departe, profund imprimată în ADN-ul sibian, se alătură MIS.

Prietenii de la FC Hermannstadt, mai mult decât o echipă de fotbal, O Comunitate de juniori și seniori ai sportului care își joacă inimile pe teren pentru noi, ne sunt alături.

Celor care deja s-au alăturat listei „O Comunitate” li se vor adăuga și alte grupuri faine, vii, dedicate în slujba Sibiului nostru în continuă transformare, iar împreună avem șansa să construim un fenomen local de care să fim și mai mândri, care ne unește în scopul binelui și face din Sibiu locul din care nu ai mai pleca.

Urmează un an care va aduce laolaltă inițiative, visuri și oameni care cred în puterea binelui comun. Sibiu, vom afla cât de mare poți să fii. Și poți.