interdicții de călătorie fără precedent: sua extind restricțiile la peste 30 de țări

Administrația Trump a anunțat marți extinderea restricțiilor de călătorie în Statele Unite, incluzând alte 20 de țări și Autoritatea Palestiniană, dublând astfel numărul țărilor afectate de interdicțiile anunțate la începutul acestui an.

Pe lista completă a interdicțiilor totale au fost adăugate Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria, precum și persoanele care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană. Alte 15 țări se confruntă cu restricții parțiale: Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.

Potrivit Mediafax, decizia face parte din eforturile administrației de a înăspri standardele de intrare în SUA, invocând dificultăți în verificarea documentelor civile și cazierelor judiciare ale unor cetățeni, corupție larg răspândită sau rate ridicate de depășire a termenului de ședere. Restricțiile se aplică atât vizitatorilor, cât și celor care doresc să imigreze în SUA, însă persoanele cu vize valabile, rezidenții permanenți sau cei cu vize diplomatice ori sportive sunt exceptate.

Noile măsuri vor intra în vigoare la 1 ianuarie și survin pe fondul creșterii preocupărilor pentru securitate după arestarea unui cetățean afgan suspectat de împușcarea a doi militari ai Gărzii Naționale, în weekendul de Ziua Recunoștinței.

Aceasta marchează o extindere semnificativă a politicii de imigrație și călătorie a administrației Trump, inițial instituită în iunie, când cetățenilor din 12 țări li s-a interzis intrarea în SUA, iar altor șapte li s-au impus restricții.