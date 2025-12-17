miniștrii apărării din românia și belgia, întâlnire oficială la sibiu: ce au discutat cei doi

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut marți, 16 decembrie, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, o întrevedere oficială cu omologul său din Regatul Belgiei, Theo Francken, aflat în vizită în România.

La discuții au participat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, precum și șeful apărării din Regatul Belgiei, generalul Frederik Vansina. Dialogul s-a concentrat pe o abordare integrată a principalelor teme de interes comun din domeniul apărării și securității.

Potrivit Agerpres, în cadrul întrevederii a fost evidențiat angajamentul constant al Belgiei, în calitate de stat contributor la Grupul de Luptă al NATO din România, pentru consolidarea securității Flancului Estic al Alianței Nord-Atlantice și pentru întărirea stabilității regionale.

Ministrul Radu Miruță a exprimat aprecierea părții române pentru profesionalismul și determinarea militarilor belgieni dislocați în România și a mulțumit pentru participarea acestora la exercițiul multinațional DACIAN FALL 25, încheiat în luna octombrie, care a reprezentat etapa finală de ridicare la nivel de brigadă a Grupului de Luptă NATO din România.

„Relațiile bilaterale româno-belgiene în domeniul apărării au atins un nivel semnificativ și reprezintă un model de unitate și coeziune între doi aliați care împărtășesc valori comune. Exercițiile comune și dialogul constant consolidează securitatea regională și contribuie la stabilitatea zonei Mării Negre”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Consultările dintre cei doi miniștri au vizat și situația actuală de securitate din regiunea Mării Negre, fiind subliniată importanța continuării sprijinului susținut pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, inclusiv din perspectiva acestora de state candidate aflate pe parcursul integrării europene.

Un alt subiect important abordat a fost cooperarea bilaterală în domeniul apărării, atât în cadrul aliat, cât și în contextul mecanismelor și instrumentelor Uniunii Europene. Totodată, a fost reafirmat angajamentul comun pentru aprofundarea colaborării în domenii precum securitatea maritimă și industria de apărare.

La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a subliniat că exercițiile multinaționale desfășurate în comun, inclusiv DACIAN SPRING 25, au demonstrat capacitatea Belgiei de a-și adapta rapid contribuția operațională, prin creșterea prezenței militare în România până la nivel de batalion, consolidând astfel postura aliată de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

În final, cele două părți au convenit asupra necesității menținerii unui dialog bilateral susținut, determinat de dinamica evoluțiilor de securitate din regiune și de contribuția operațională a Regatului Belgiei la implementarea măsurilor de descurajare și apărare pe teritoriul României.

Vizita de la Sibiu a reprezentat cea de-a doua vizită a ministrului belgian al Apărării în România în anul 2025.