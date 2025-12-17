percheziții la sibiu, marpod și agnita: dețineau ilegal zeci de petarde

În cursul zilei de ieri, 16 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat percheziții la domiciliile a trei persoane din județul Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, perchezițiile au avut loc în municipiul Sibiu, în orașul Agnita și în satul Marpod.

Suspecții, doi bărbați și o femeie, având vârstele între 31 și 49 de ani, ar fi comandat online și achiziționat articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, F3, a căror deținere este interzisă conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice, respectiv 105 bucăți din categoria P1 și 182 bucăți din categoriile F2 și F3, a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. La nivelul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a fost deschis un dosar penal pentru deținerea fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Autoritățile reamintesc că prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 fără drept constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani sau de către persoane fizice ori juridice neautorizate se sancționează cu închisoare de la trei luni la un an. Folosirea articolelor pirotehnice din categoria F1, precum lumânările scânteietoare sau mini-artificiile cu risc scăzut, este permisă doar persoanelor peste 16 ani și sub supravegherea directă a unui adult responsabil.

Pentru evitarea implicării în evenimente negative, poliția recomandă:

achiziționarea articolelor pirotehnice F1 doar de la persoane fizice sau juridice autorizate;

verificarea etichetelor, care trebuie să fie în limba română și să conțină instrucțiunile de utilizare;

evitarea achiziționării de articole pirotehnice din mediul online.

Respectarea acestor reguli contribuie la prevenirea accidentelor și la educarea copiilor privind responsabilitatea și siguranța.