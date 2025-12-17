petiție pentru un nou semafor pe bâlea, la trecerea de lângă aral

Mai mulți sibieni solicită Primăriei Municipiului Sibiu și Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu instalarea unui nou semafor pe strada Bâlea, în zona unei treceri de pietoni intens circulate.

Cererea a fost formulată printr-o petiție online, adresată celor două instituții, care vizează trecerea de pietoni aflată în apropierea benzinăriei ARAL și a sensului giratoriu. Zona este tranzitată frecvent de pietoni, inclusiv de elevi, fiind considerată una cu risc ridicat din cauza traficului intens.

Inițiatorii petiției invocă mai multe argumente, inclusiv prevederi legale. Aceștia amintesc faptul că, la trecerile de pietoni nesemaforizate, șoferii sunt obligați să reducă viteza la maximum 30 km/h, viteză pe care șoferii nu ar respecta-o.

De asemenea, sibienii fac referire la un proiect legislativ adoptat de Senat, potrivit căruia autoritățile locale sunt obligate să instaleze semafoare la trecerile de pietoni situate pe drumuri cu cel puțin două benzi pe sens. Totodată, legea prevede implementarea unor măsuri suplimentare de siguranță, precum limitatoare de viteză, parapete sau refugii pentru pietoni, mai ales în apropierea școlilor și în zonele cu risc crescut de accidente.

Cei care au inițiat petiția susțin că instalarea semaforului este necesară pentru protejarea elevilor și a pietonilor, pentru creșterea vizibilității trecerii de pietoni în toate condițiile meteorologice și pentru reducerea vitezei autovehiculelor înainte de punctul de traversare.