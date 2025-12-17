program special la ghișeul de cazier judiciar din sibiu, de sărbători: ce se modifică

Pe durata sărbătorilor de iarnă, ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu are program special.
Acesta este situat în municipiul Sibiu, str. Revoluției nr. 4–6 (acces prin strada Pluto). Prin urmare, în zilele de 24 și 31 decembrie, ghișeul va fi deschis în intervalul orar 08:30 – 13:30, diferit de programul normal de lucru cu publicul.
Pentru informații privind documentele necesare obținerii certificatelor de cazier judiciar, precum și alte informații, persoanele interesate pot accesa linkul: https://sb.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/cazier-judiciar
