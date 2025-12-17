program special la serviciul rutier sibiu în perioada sărbătorilor de iarnă

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, IPJ Sibiu a transmis noul program al Serviciului Rutier Sibiu, care funcționează deja și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Pentru următoarele zile, programul va suferi modificări, după cum urmează:

Miercuri, 24 și 31 decembrie, programul se va desfășura între orele 09:00 – 11:30;

Joi, 25.12.2025 și 01.01.2026, programul se va desfășura între orele 07:30 – 09:30;

Vineri, 26.12.2025 și 02.01.2026, programul se va desfășura între orele 07:30 – 09:30;

În intervalul 05 – 07.01.2026, programul se va desfășura între orele 07:30 – 09:30;

Conducătorii auto se pot prezenta în intervalul orar menționat mai sus pentru restituirea certificatelor de înmatriculare și permiselor de conducere în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002R.

Totodată, se pot prezenta pentru restituirea permisului de conducere și conducătorii auto care fac dovada înregistrării plângerii contravenționale.

De asemenea, în perioada 22 decembrie 2025 – 08 ianuarie 2026, sesiunile examenului de cunoaștere a regulilor de circulație în vederea redobândirii permisului de conducere se vor susține în zilele de 22, 23, 29 și 30 decembrie 2025, respectiv 08 și 09 ianuarie 2026.

Examinarea va avea loc începând cu ora 10:00, la sediul Centrului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, situat în municipiul Sibiu, pe str. Ludoș nr. 33 (cartierul Valea Aurie)

Programările se fac online, accesând link-ul https://sb.politiaromana.ro/ro/utile/politia-rutiera.