programul marilor magazine și mall-urilor din sibiu în perioada sărbătorilor de crăciun și anul nou

Marile magazine și mall-urile din Sibiu funcționează după un program modificat în perioada sărbătorilor de iarnă. În preajma Crăciunului și Revelionului sibienii au timp berechet să meargă la cumpărături, iar apoi să petreacă timp prețios cu familia.

Promenada Sibiu: programul magazinelor din mall

24 decembrie 2025: 10:00-18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00-22:00

27-30 decembrie 2025: 10:00-22:00

31 decembrie 2025: 10:00-18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00-22:00

Shopping City Sibiu: program magazine mall

De sărbători, Shopping City Sibiu are un program special, pentru ca sibienii să aibă parte de sesiuni perfecte de shopping. Goana după cadouri a început, astfel că trebuie să aflați care este programul:

17-23 decembrie 2025: 10:00-22:00

24 decembrie 2025: 10:00-18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00-22:00

27-30 decembrie 2025: 10:00-22:00

31 decembrie 2025: 10:00-18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00-22:00

Kaufland: program special în toate magazinele

În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din mall-ul Promenada, de la Gară, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere a magazinelor variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.

Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial.

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Lidl: magazinele sunt închise 3 zile

În perioada 15-23 decembrie, magazinele Lidl din Sibiu sunt deschise între orele 07:00-22:00. În 24 decembrie, magazinele sunt deschise între orele 07:00-18:00. În 25 și 26 decembrie, toți angajații sunt liberi și se bucură de sărbători cu familiile, astfel că magazinele vor fi închise.

Între 27 și 30 decembrie, magazinele Lidl vor funcționa în intervalul 07:00-22:00, iar în 31 decembrie, între orele 07:00-18:00. În 1 ianuarie, toate magazinele sunt închise. În 2 ianuarie, magazinele sunt deschise între orele 10:00-18:00, iar din 3 ianuarie se revine la programul normal.

Auchan – ATAC: programul se modifică

În perioada sărbătorilor, magazinul ATAC din cadrul Shopping City Sibiu are un program special:

19-23 decembrie 2025: 07:00-22:00

24 decembrie 2025: 07:00-18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 08:00-22:00

27-30 decembrie 2025: 07:00-22:00

31 decembrie 2025: 07:00-18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 08:00-22:00

3-7 ianuarie 2026: 07:00-22:00

Carrefour – Shopping City Sibiu

19-23 decembrie 2025: 07:00-23:00

24 decembrie 2025: 07:00-19:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 07:00-22:00

27-28 decembrie 2025: 07:00-22:00

29-30 decembrie 2025: 07:00-23:00

31 decembrie 2025: 07:00-18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 07:00-22:00

3-7 ianuarie 2026: 07:00-22:00

METRO

24 decembrie: 06:00-16:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 08:00-16:00

31 decembrie: 06:00-16:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 08:00-16:00

CINEGOLD rulează filme extraordinare în perioada sărbătorilor, chiar și de Crăciun și Revelion, iar programul este următorul:

24 decembrie 2025: 11:00-19:00

25 decembrie 2025: 15:00-24:00

26 decembrie 2025: 11:00-24:00

27-30 decembrie 2025: 11:00-24:00

31 decembrie 2025: 11:00-19:00

1 ianuarie 2026: 15:00-24:00

2 ianuarie 2026: 11:00-24:00

La Cineplexx puteți viziona filme pe super-ecrane și în perioada sărbătorilor. Până în 18 decembrie inclusiv, cinema-ul este deschis între orele 12:00-22:30. În perioada 19-23 decembrie, este deschis între orele 13:00-23:00, iar în 24 decembrie, între orele 13:00-16:00. În 25 decembrie și 31 decembrie, Cineplexx este închis. Între 26 – 28 decembrie, programul este 11:00-23:30, iar în 29 și 30 decembrie, filmele pot fi vizionate între orele 13:00-23:30.

De sărbători se modifică și programul la Serviciul Stare Civilă Sibiu, astfel: