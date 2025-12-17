proiect important semnat la rășinari: comuna aderă oficial la inițiativa eco-cartier

Comuna Rășinari a marcat un moment important în parcursul său de dezvoltare durabilă.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, alături de primarul Bogdan Bucur și Carmen Olteanu, manager de proiect, au semnat proiectul care va contribui la creșterea nivelului de trai în comuna Rășinari.

Proiectul Eco-Cartier, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu suport tehnic din partea Franței, încurajează comunitățile să prioritizeze calitatea vieții, protecția mediului și implicarea activă a cetățenilor în luarea deciziilor privind dezvoltarea urbană.

Rășinari se alătură astfel comunităților care adoptă standarde moderne de dezvoltare, iar Consiliul Județean Sibiu sprijină aceste inițiative, considerând că proiectele durabile ar trebui replicate în cât mai multe localități din județ, ca exemple de bune practici și strategie pe termen lung.

Conceptul Eco-Cartier promovează creșterea armonioasă a comunităților, respectând natura, identitatea locală și nevoile oamenilor, consolidând astfel viziunea unei dezvoltări echilibrate și sustenabile.