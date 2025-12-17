razie pe autostrada a1 sibiu–deva: 170 de amenzi și 5 permise reținute / foto

Ieri, 16 decembrie, polițiștii Biroului Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat acțiuni pentru creșterea disciplinei rutiere pe tronsonul aflat în responsabilitate.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat 128 de autovehicule și au aplicat 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 28.000 lei.

Totodată, au fost reținute 5 permise de conducere, pentru abateri privind circulația pe drumul public, pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h, pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și pentru neportul centurii de siguranță.

De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.

În urma activităților desfășurate a fost constatată o infracțiune la regimul rutier, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic.