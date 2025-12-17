reguli noi pentru proiectele finanțate pe agenda educațională a primăriei sibiu: vor viza sănătatea mintală a tinerilor

Municipalitatea va modifica ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice prin Agenda Educațională. Primăria își dorește să fie depuse proiecte care să vizeze sănătatea mintală a tinerilor din oraș.

Agenda Educațională a Municipiului Sibiu va avea ca tematică prioritară sănătatea mintală a copiilor și tinerilor, element fundamental pentru dezvoltarea armonioasă și pentru formarea unei generații autonome, responsabile și capabile să își valorifice pe deplin potențialul creativ, artistic, personal și social. Municipalitatea spune că este nevoie să fie depuse proiecte educaționale dedicate bunăstării emoționale a tinerilor, mai ales în contextul creșterii numărului de elevi care se confruntă cu dificultăți emoționale și psihologice.

„Toate proiectele propuse în cadrul Agendei Educaționale trebuie să integreze obiective și măsuri care vizează sănătatea mintală, precum: crearea unui climat educațional sigur și sprijinitor, dezvoltarea abilităților emoționale și de viață, prevenirea depresiei, anxietății și suicidului, creșterea rezilienței, combaterea bullyingului și promovarea stimei de sine”, se arată în anexa atașată proiectului de hotărâre pentru modificarea ghidului.

Printre activitățile eligibile în cadrul tematicii proprietare se numără: grupuri de discuție facilitate de psihologi, activități de mindfulness pentru copii și profesori, campanii anti-bullying dedicate elevilor, workshop-uri pentru părinți privind sprijinul emoțional al copiilor, ateliere de dezvoltare emoțională, activități pentru prevenirea anxietății, programe dedicate tranzițiilor dificile, cum ar fi integrarea în colectiv.

De asemenea, pe Agenda Educațională vor putea fi depuse și alte proiecte care să completeze tematica principală, cu privire la educația pentru mediu și viața sustenabilă, cât și la cultură și patrimoniu local. „În completarea tematicii prioritare, proiectele pot include și obiective complementare, care contribuie la dezvoltarea holistică a elevilor și amplifică impactul pozitiv asupra bunăstării lor general”, se mai arată în ghid.

Ghidul prevede ca tematica „educația pentru sănătate mintală” să se regăsească obligatoriu. De asemenea, se va introduce o cerință explicită privind implicarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale.

Începând cu anul viitor, contribuția proprie a beneficiarilor va fi majorată de la 10% la 15% „în vederea asigurării unei cofinanțări adecvate a proiectelor și a respectării recomandărilor formulate în urma auditului intern”.

Printre proiectele finanțate în 2025 pe Agenda Educațională se numără „Deșeul ca resursă”, „Școala cu detectivi digitali” și „Educație și natură în jurul fotbalului”.