s-a lansat brandul de destinație de ecoturism biertan – richiș – copșa mare. are și un site: explorebiertan.ro

Luni, 15 decembrie 2025, la Sibiu, a fost lansat oficial brandul de destinație de ecoturism Biertan – Richiș – Copșa Mare, rezultatul unui proces strategic amplu, desfășurat pe parcursul unui an, care își propune să poziționeze comuna Biertan ca una dintre cele mai coerente și autentice destinații de ecoturism din România și Europa Centrală.

Noul brand de destinație nu este un exercițiu de imagine, ci un instrument strategic de dezvoltare locală, construit pe patrimoniul cultural și natural al zonei, pe resursele comunității și pe un model de turism responsabil, cu impact real și pe termen lung.

O destinație cu 700 de ani de reinventare

Biertan este cunoscut la nivel internațional pentru biserica sa fortificată, monument UNESCO și simbol al istoriei săsești din Transilvania. Dincolo de acest reper emblematic, comuna Biertan — care include satele Biertan, Richiș și Copșa Mare — reprezintă un teritoriu cultural viu, aflat într-un proces continuu de transformare și adaptare de peste 700 de ani.

De la târg medieval și centru episcopal al bisericii evanghelice timp de aproape trei secole, la comunitate agricolă și, mai recent, la destinație culturală emergentă, Biertanul contemporan își redefinește identitatea printr-o reinterpretare a trecutului adaptată valorilor prezentului: sustenabilitate, echilibru, comunitate, calitate și sens.

Fiecare dintre cele trei sate contribuie distinct la identitatea destinației: – Biertan, cu patrimoniul său fortificat și rolul istoric central; – Richiș, un sat cu diversitate culturală și inițiative contemporane în artă, gastronomie și wellbeing; – Copșa Mare, remarcat prin conservarea arhitecturii tradiționale și agricultura sustenabilă, inclusiv creșterea bivolilor, o practică rară în peisajul rural european actual.

De ce un brand de destinație?

Brandul Biertan – Richiș – Copșa Mare a fost conceput ca un brand umbrelă, capabil să integreze coerent experiențele turistice, produsele locale, inițiativele culturale, patrimoniul construit și viața comunității.

Obiectivele strategice ale brandului includ:

● dezvoltarea unei oferte autentice de ecoturism, centrată pe experiențe locale reale;

● crearea unui cadru comun pentru produse locale, gastronomie și meșteșuguri;

● susținerea comunității prin programe de formare, implicare și antreprenoriat rural;

● conservarea și punerea în valoare a patrimoniului UNESCO;

● poziționarea destinației ca model replicabil de dezvoltare rurală sustenabilă.

Brandul nu își propune creșterea volumului de turiști cu orice preț, ci atragerea unui public atent, interesat de cultură, natură, gastronomie locală și experiențe cu sens.

Proces strategic: tradiție într-o formă contemporană

Strategia de brand a pornit de la un principiu-cheie: fond local autentic, exprimat într-o formă contemporană.

Brandul se bazează pe elemente profund ancorate în istoria și realitatea locului — arhitectura fortificată, agricultura sustenabilă, spiritualitatea, meșteșugurile și peisajul cultural — transpuse într-un limbaj vizual și conceptual minimalist, clar și funcțional, adaptat atât comunității locale, cât și publicului internațional.

Procesul a inclus:

● analiză de context istoric, social și cultural;

● definirea pilonilor identitari ai fiecărui sat;

● clarificarea poziționării de ecoturism;

● dezvoltarea unei identități vizuale flexibile și ușor de utilizat;

● crearea unui univers de brand aplicabil în semnalistică, produse, evenimente, comunicare și mediu digital.

„Brandul Biertan – Richiș – Copșa Mare nu a fost construit ca un ambalaj de marketing, ci ca o infrastructură de sens pentru viitorul acestei comunități. Am pornit de la realitatea locului, de la oameni, peisaj și patrimoniu, și am construit un brand care să ajute destinația să crească echilibrat, fără să-și piardă identitatea. Credem că ecoturismul autentic nu înseamnă mai mult, ci mai bine — mai mult respect, mai multă coerență și mai multă valoare pe termen lung pentru comunitate.” – Alexu Toader, Head of Strategy, Menthol Branding

Identitatea vizuală: simplitate, claritate, profunzime

Identitatea vizuală a brandului Biertan – Richiș – Copșa Mare este construită în jurul unui simbol inspirat din arhitectura fortificată și din peisajul colinar al zonei, integrat într-o stemă contemporană.

Paleta cromatică este dominată de Albastru – Vechea Transilvanie, o nuanță de indigo asociată cu profunzimea, spiritualitatea și noblețea discretă a locului. Sistemul vizual este completat de ilustrații liniare inspirate din viața rurală, agricultură, gastronomie și meșteșug, precum și de un stil fotografic aflat la intersecția dintre documentar și artă.

Identitatea a fost gândită să funcționeze inclusiv în contexte de producție locală, pe materiale simple, realizate de comunitate, fără a-și pierde coerența sau forța expresivă.

Prezență digitală: explorarea destinației, online

Brandul de destinație este susținut de o prezență digitală solidă, construită ca instrument esențial de informare, inspirație și planificare a experienței turistice.

Platforma oficială a destinației, www.explorebiertan.ro, funcționează ca un hub digital complex, dedicat explorării patrimoniului cultural, natural și gastronomic al zonei. Website-ul reunește informații despre sate, experiențe de ecoturism, evenimente, producători locali și inițiative comunitare, fiind gândit nu doar ca un canal de promovare, ci ca o extensie firească a strategiei de brand.

Prezența online este completată de conturi dedicate de social media, operate sub aceeași identitate — inclusiv Instagram, Facebook și YouTube — care documentează viața comunității, experiențele locale și poveștile oamenilor din Biertan, Richiș și Copșa Mare, consolidând relația dintre destinație și vizitatori. Platforma digitală explorebiertan.ro a fost dezvoltată de designerul Bogdan Pop, într-o abordare care pune accent pe claritate, funcționalitate și coerență vizuală, în deplină armonie cu identitatea de brand a destinației.

Echipa din spatele proiectului Strategia și identitatea de brand au fost dezvoltate de Menthol Branding, agenție specializată în strategii de brand și identități pentru destinații, proiecte culturale și inițiative cu impact social, în colaborare strânsă cu Primăria Comunei Biertan, reprezentanți ai comunității locale, operatori culturali și antreprenori din cele trei sate.

Echipă de proiect: Primăria Biertan: Mircea Dragomir (primar), Stelian Burduhos (consilier in turism si cultura) Alexu Toader: Strategy Director, Menthol Branding Alexandra Bujeniță: Head of PR & Account Management, Menthol Branding Andrei Argaetic, Raluca Băraru: Design, Menthol Branding Denisa Remeș, Executive Account, Menthol Branding

Proiectul a fost construit participativ, cu accent pe realitatea locală și pe nevoile comunității, brandul fiind gândit ca un instrument deschis, care crește și se adaptează în timp.

Menthol Branding este o agenție de strategie și design de brand specializată în dezvoltarea de identități pentru destinații, proiecte culturale și inițiative cu impact social, cu un portofoliu axat pe patrimoniu, comunități locale și turism sustenabil.

În ultimii ani, Menthol Branding a fost implicată în dezvoltarea unor proiecte relevante de branding de destinație în România, printre care:

● Viscri – Sit UNESCO, un proiect aflat în prezent în dezvoltare, care explorează un model de poziționare atentă și responsabilă a uneia dintre cele mai cunoscute comunități rurale din Europa;

● Țara Colibelor, destinație lansată oficial în urmă cu doi ani, care a devenit un exemplu de bună practică în valorizarea peisajului cultural rural și în construirea unei narațiuni coerente de turism lent și experiențial.

Expertiza Menthol Branding combină cercetarea strategică, lucrul direct cu comunitățile locale și designul contemporan, cu obiectivul de a crea branduri durabile, relevante și ușor de gestionat pe termen lung de către actorii locali.

Un brand deschis, un proces pe termen lung

Lansarea brandului Biertan – Richiș – Copșa Mare marchează începutul unui proces, nu finalul acestuia. Următoarele etape vizează dezvoltarea de experiențe turistice tematice, programe de formare pentru comunitate, extinderea prezenței digitale și integrarea brandului în produse, evenimente și infrastructură locală.

Prin această inițiativă, comuna Biertan își asumă un rol activ în redefinirea turismului rural din România: unul care respectă patrimoniul, susține comunitatea și oferă vizitatorilor experiențe autentice, relevante și memorabile.