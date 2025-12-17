sibian mușcat de câini într-o curte din ludoș. poliția face cercetări

Polițiștii sibieni fac cercetări după ce, la finalul săptămânii trecute, un bărbat a fost mușcat grav de câini. Incidentul a avut loc în curtea unui localnic din Ludoș, iar bărbatul intrase în gospodăria acestuia în lipsa lui.

La nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului se află în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, ca urmare a unui eveniment sesizat la data de 13 decembrie, prin apel 112. În seara zilei de sâmbătă, un bărbat din satul Gușu a fost mușcat grav de câini. Totul s-a petrecut în curtea unui alt cetățean din Ludoș.

„În fapt, la data de 13 decembrie a.c., în jurul orelor 23:30, prin SNUAU 122, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat despre faptul că un bărbat ar fi fost atacat de 3 câini, eveniment produs în comuna Ludos. Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, iar din primele verificări efectuate a rezultat că un bărbat de 49 de ani, domiciliat în localitatea Gusu, ar fi pătruns în locuința unui bărbat din Ludoș, fără ca acesta să se afle în imobil, și ar fi fost atacat de trei câini aflați în curte, provocându-i leziuni și răni în zona corpului și a feței. Proprietarul imobilului, un localnic în vârstă de 38 de ani, a ajuns ulterior la locuința sa, unde l-a recunoscut pe bărbatul care a intrat în curtea imobilului său. Observând rănile provocate de câini, a solicitat sprijinul unui tânăr 25 de ani, care a efectuat apelul 112, solicitând sprijin medical”, a precizat Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și, potrivit vecinilor din sat, a fost internat pe secția Chirurgie Plastică.

Poliţiştii din Miercurea Sibiului efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsurile legale în consecință.