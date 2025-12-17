șofer beat prins în miez de noapte la sibiu: alcoolemie de 0,85 mg/l

Polițiștii rutieri au supravegheat traficul din Sibiu, iar problemele nu au întârziat să apară.

Ieri, 16 decembrie, în jurul orei 23:00, aceștia au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Zăvoi de un sibian în vârstă de 46 de ani.

Testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul fiind dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările continuă la nivelul Biroului Rutier Sibiu pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.