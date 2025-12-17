starea sibianului lovit marți seara de un tir în „intersecția morții”: a fost operat de urgență 

Un bărbat din Rusciori a ajuns, marți seara, la spital, după ce a fost lovit de un TIR în una dintre cele mai periculoase intersecții din Sibiu. Omul traversa strada neregulamentar.

Sibianul, în vârstă de 54 de ani, din Rusciori, traversa neregulamentar DN 7H în apropiere de intersecția cu Calea Șurii Mici din Sibiu. El a fost lovit în plin de un ansamblu TIR, condus de un bărbat din Macedonia, în vârstă de 56 de ani.

În urma impactului, omul a suferit vătămări corporale grave. Ambulanța trimisă în sprijin a constatat că el prezenta un traumatism cranian sever și o fractură de claviculă și, după acordarea primului ajutor, l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean.

Sibianul a fost operat, iar acum e internat la Terapie Intensivă. „Pacientul a fost preluat de UPU și internat în secția Chirurgie 2, în stare foarte gravă. A suferit intervenții chirurgicale de urgență și a fost transferat în Terapie Intensivă”, au precizat reprezentanții Spitalului Județean Sibiu.

