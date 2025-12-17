start înscrieri proiecte la maratonul internațional sibiu 2026: timp berechet pentru doritori

Maratonul Internațional Sibiu lansează apelul de înscriere a proiectelor pentru ediția 2026, adresat organizațiilor neguvernamentale și grupurilor de inițiativă din județul Sibiu.

Acestea sunt invitate să propună idei menite să răspundă nevoilor reale ale comunității și să sprijine dezvoltarea acesteia pe termen lung.

În cadrul MIS, proiectele sunt mai mult decât simple inițiative: sunt promisiuni făcute comunității, prin care ne asumăm că vom avea grijă unii de alții și că vom construi, împreună, un Sibiu mai bun. Fie că vizează educația, sănătatea, incluziunea socială, mediul, cultura sau alte domenii de interes comunitar, proiectele înscrise la MIS devin cauze pentru care mii de oameni aleg să alerge, să doneze și să se implice.

Organizațiile și grupurile de inițiativă interesate își pot înscrie proiectele online, pe platforma https://sibiu.grantmanager.ro/

Perioada de înscriere este deschisă până în 30 ianuarie 2026, ora 12:00 (la prânz).

„Maratonul Internațional Sibiu este, înainte de toate, despre oameni și despre încrederea pe care o construim împreună, an de an. Proiectele înscrise la MIS pornesc din realități concrete și din dorința sinceră de a face bine, iar noi îi încurajăm pe toți cei care au o idee care contează să aibă curajul să o transforme într-o cauză pentru comunitate”, declară Ana Bugneriu, directoare executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment filantropic sportiv din România și un exemplu de mobilizare comunitară, în care alergarea devine un pretext pentru solidaritate, implicare civică și schimbare reală.

Sperăm ca vacanța care urmează să fie un moment de respiro din care se nasc idei curajoase, proiecte relevante și noi promisiuni pentru comunitate.

Mai multe informații despre procesul de înscriere, criteriile de eligibilitate și calendarul ediției 2026 sunt disponibile pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu.