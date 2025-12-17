În cursul zilei de ieri, 16 decembrie, în jurul orei 11:40, un bărbat a sesizat prin apel 112 că autoturismul său, parcat în fața unui magazin alimentar din Valchid, ar fi fost sustras de către o persoană necunoscută.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au intervenit rapid, iar la scurt timp autoturismul a fost depistat în trafic, la intrarea în Copșa Mică.
Verificările au arătat că șoferul, în vârstă de 38 de ani și domiciliat în Valchid, nu deține permis de conducere și se afla sub influența alcoolului, valoarea alcoolului în aerul expirat fiind de 1,52 mg/l. Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările continuă la Poliția Orașului Dumbrăveni într-un dosar penal pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și furt în scop de folosință.
