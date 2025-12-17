victorie la limită pentru csu cu tg. mureș, în cupă: calificarea se decide în deplasare / video

CSU Sibiu a câștigat miercuri în Sala Transilvania, 97-96 cu CSM Tg. Mureș, în turul optimilor de finală ale Cupei României la baschet masculin.

CSM Tg. Mureș a fost în avantaj după primele 10 minute și avea 33-27.

A continuat să curgă cu puncte și în sfertul al doilea, care i-a revenit lui CSU, cu 31-29. Astfel, la pauza mare, mureșenii conduceau cu 62-58.

Cele două echipe s-au preocupat și de apărări abia în sfertul al treilea, în care s-a marcat mai puțin. CSM s-a impus în acest parțial cu 23-21 și astfel era în avantaj înainte de ultimul sfert.

Sibienii au început bine și au relansat meciul, reușind să egaleze rapid, 89-89. Cu două minute înainte de final, CSU era în avantaj, 96-93.

La 97-96, sibienii au avut ultimul atac, dar nu au reușit să își mărească avantajul.

CSU s-a impus la limită, 97-96, dar nu este favorită în returul de la Tg. Mureș. Meciul retur se va disputa marți, 23 decembrie, la Târgu Mureș.

Echipele calificate mai departe din acestă fază vor evolua în Turneul Final 8, programat în februarie 2026, la Oradea Arena.

La Turneul Final al Cupei sunt direct calificate primele patru clasate ale sezonului precedent: U-BT Cluj-Napoca, CSM Oradea, CS Vâlcea 1924 și CSO Voluntari.

CSU: Randolph Jr. 18, Smith 17, Roschnafsky 17, Stone 12, Blidaru 11, King 10, Adamovic 7, Fîntână 3, Pratt 2, Drăgan.