accident pe calea șurii mici: bătrânică lovită de o mașină pe trecere

Polițiștii rutieri sibieni au intervenit în seara zilei de joi, 18 decembrie, la un accident produs pe Calea Șurii Mici, la intersecția cu Calea Turnișorului.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Șura Mică, aflat la volanul unui autoturism pe direcția Sibiu – Șura Mică, a surprins și accidentat o femeie de 81 de ani care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni.
În urma impactului, femeia a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la spital de către un echipaj SMURD.
Traficul în zonă a fost îngreunat pe durata intervenției.
