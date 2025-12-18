astra rock festival și alte evenimente, în pericol să nu se mai țină în 2026: ”șanse mari să suspendăm câteva” / video

Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a vorbit deschis, în cadrul interviului „Ora de Cultură”, despre planurile pentru anul viitor, dar și despre dificultățile majore cu care se confruntă organizarea marilor evenimente culturale. Deși ideile sunt ambițioase, lipsa predictibilității financiare pune sub semnul întrebării viitorul unor festivaluri devenite deja reper la nivel național.

Ciprian Ștefan a făcut un anunț în premieră: ASTRA Rock ar urma să fie transformat într-un festival amplu al Muzeului ASTRA, care să reunească toate componentele identitare ale instituției.

„Anul viitor, ASTRA Rock vrem să-l transformăm – și asta o spun în premieră – în ASTRA Festival. Va avea componentă de patrimoniu material și imaterial, educațională, ASTRA Poietic, ASTRA Gastronomic, toate sub cupola ASTRA”, a declarat directorul muzeului.

Ideea este ca evenimentul să devină o platformă complexă, care să reflecte întreaga activitate a muzeului, nu doar zona de muzică. Totuși, planul depinde în totalitate de finanțare.

Fără bani, nu se pot face evenimente

Directorul Muzeului ASTRA a subliniat că, în lipsa unor instrumente clare de finanțare, șansele de organizare a festivalului sunt extrem de mici.

„Dacă nu identificăm instrumente de finanțare, șansele sunt spre 20% să facem evenimentul. O spun cu toată responsabilitatea. Nu pot să renunț la salariile oamenilor ca să pun pentru evenimente. Asta nu o s-o fac niciodată”, a spus Ciprian Ștefan.

Anul viitor, frână la evenimente și focus pe patrimoniu

În contextul incertitudinii bugetare, conducerea Muzeului ASTRA ia în calcul reducerea numărului de evenimente și o schimbare clară de priorități.

„Anul viitor o să punem pedala de frână în a organiza evenimente și o să ne concentrăm mai mult pe conservarea și restaurarea patrimoniului din Dumbrava Sibiului. Nu știm absolut nimic despre bugetul pentru anul viitor”, a spus directorul muzeului.

Acesta a precizat că prioritatea absolută va fi asigurarea fondului de salarii și a funcționării instituției, în condițiile în care costurile sunt în continuă creștere. În lipsa unor parteneri și a resurselor de finanțare, unele evenimente ar putea fi suspendate.

Problema finanțării culturii în România

Șeful Muzeului ASTRA spune că România nu are, în prezent, un instrument național de finanțare pentru festivaluri și evenimente culturale de amploare.

„Nu avem un instrument de finanțare național pentru festivaluri. Sunt proiectele strategice de la Ministerul Culturii, dar sumele sunt insuficiente. Ar trebui creionat un instrument de finanțare la nivel regional, pentru că fiecare regiune își cunoaște publicul”, a explicat el.

În acest context, Ciprian Ștefan susține ferm necesitatea parteneriatelor public-private, pe care le consideră esențiale pentru viitorul culturii.

Festivalurile Muzeului ASTRA în 2025: public numeros și identitate clară

În 2025, Muzeul ASTRA a organizat mai multe evenimente care au confirmat interesul ridicat al publicului pentru oferta culturală a instituției.

ASTRA Rock a rămas unul dintre cele mai cunoscute festivaluri, apreciat pentru modul în care îmbină muzica rock cu spațiul muzeal și pentru publicul numeros atras din întreaga țară. ASTRA Guitar Meeting s-a remarcat prin calitatea artistică și prin prezența unor muzicieni de prestigiu, fiind un eveniment de referință pentru iubitorii de chitară. Zilele Hungarikum au adus în prim-plan tradițiile și cultura maghiară, consolidând componenta multiculturală a muzeului și atrăgând familii și vizitatori de toate vârstele.

ASTRA Multicultural a continuat să fie un spațiu de dialog între comunități, cu un impact important în rândul publicului, iar Noaptea Muzeelor a fost, ca în fiecare an, unul dintre cele mai frecventate momente, când mii de oameni au ales să viziteze Muzeul în aer liber până târziu în noapte.

2026, un posibil nou început

Privind spre viitor, directorul Muzeului ASTRA vede anul 2026 ca pe o oportunitate de reconstrucție și reașezare strategică.

„Văd 2026 ca pe un an în care poate porni o nouă construcție a Muzeului ASTRA și a evenimentelor cultural-recreative, făcute în parteneriat public-privat”, a spus acesta.

În final, Ciprian Ștefan face un apel la implicare reală și la participare activă în dezbaterile publice privind ghidurile de finanțare: „Dacă doar comentăm pe Facebook, nu se întâmplă nimic”.