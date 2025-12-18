calvarul șoferilor de pe drumul sibiu - agnita: combinele agricole creează ambuteiaje în trafic - ”se încalcă legea” / video

Șoferii care circulă frecvent pe DJ 104, drumul care leagă municipiul Sibiu de localitatea Nou, trag un semnal de alarmă cu privire la utilajele agricole care circulă pe acest tronson și îngreunează traficul.

Avertismentul vine în contextul în care, săptămâna trecută, pe drumul dintre Sibiu și Nou a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o combină agricolă. Conducătorii auto susțin că astfel de utilaje circulă des pe DJ 104, ocupând aproape întreaga lățime a carosabilului și punând în pericol siguranța rutieră.

Un șofer afirmă că, din cauza dimensiunilor mari ale combinelor, autoturismele și autobuzele sunt nevoite să se ferească sau chiar să oprească pentru a putea trece.

„O combină agricolă circulă pe drumul public ocupând aproape întreaga lățime a carosabilului. Din această cauză, traficul este blocat sau serios îngreunat, iar autoturismele și autobuzele sunt forțate să se ferească sau să oprească. Situația creează un pericol real pentru siguranța rutieră, mai ales pe un drum îngust, intens circulat și într-o zonă locuită.

În același timp, se creează frecvent aglomerație, deoarece utilajele ocupă tot carosabilul. Acest lucru se întâmplă mai ales pe timpul verii. Combina ar trebui să circule cu masa de lucru demontată, deoarece obstrucționează traficul, inclusiv autobuzele, care nu se pot încadra. Se încalcă legea, iar recent a avut loc un accident, însă combina continuă să circule neregulamentar”, a declarat șoferul.

