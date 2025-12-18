ce nu trebuie să ratezi în acest weekend la sibiu: concerte, meciuri baschet, fotbal și evenimente de crăciun

Weekendul acesta se anunță unul plin de evenimente în Sibiu. De la concerte de Crăciun și colinde tradiționale, la drumeții în natură, meciuri de baschet și fotbal, sibienii și turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni de petrecere a timpului liber.

Un spectacol susținut de Ansamblul „Călușerii din Rășinari” va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 17:00, în zona Info Point din Shopping City Sibiu. Spectacolul va continua cu un alai pe galerie, până în zona Carrefour, urmând să se încheie în jurul orei 18:20.

Publicul va putea urmări reprezentația Ansamblului Folcloric „Dansatorii de pe Someș”, duminică, 21 decembrie, de la ora 16:00, tot în zona Info Point, care va recrea o adevărată șezătoare tradițională de Crăciun și Anul Nou. Programul include colinde, jocuri populare din mai multe zone etnofolclorice, zicători, proverbe și obiceiuri specifice Ardealului, precum Jocul Moșilor, Turca sau ritualul colacului, simbol al belșugului. Evenimentul se va încheia în jurul orei 17:20, după un alai pe galerie.

Accesul este gratuit la ambele momente artistice.

Citește și: Shopping City Sibiu aduce colinde și dansuri folclorice în apropierea Crăciunului. Programul spectacolelor

Filme noi la CineGold

Cinefilii pot alege din noile premiere de la CineGold, unde rulează producții recente pentru toate gusturile, de la filme de familie, la thrillere și comedii. Printre opțiuni se află „Avatar: Foc și Cenușă”, „Împăratul Împăraților”, „Vasile și naveta specială”, „Dreams: La granița dintre lumi” și lista poate continua. Vezi programul complet aici.

Drumeții pentru toate vârstele

„Anii Drumeției” organizează duminică, 21 decembrie, mai multe drumeții în apropierea Sibiului. Vezi programul complet aici.

„Colindăm cu mic cu mare și împodobim bradul la colibele din Gura Râului”, alături de Nicoleta Ocneriu;

Drumeție dedicată Micilor Montaniarzi: Dealurile Rășinariului, ghidată de Radu Zaharie.

Concert de Crăciun la Filarmonica de Stat Sibiu

Vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Thalia, Filarmonica de Stat Sibiu organizează un concert de Crăciun, sub bagheta dirijorului Eduard Dabrowski. Solistele serii sunt Ilinca Andronachi, Neti-Andreea Stoica și Juliana Petra Wells, laureate ale Galei Sibiu Opera Festival 2025.

„Eu ciripesc în muzeu și iarna”, la Muzeul ASTRA

În perioada 20 decembrie 2025 – 28 februarie 2026, zilnic între orele 08:00 – 17:00, Muzeul ASTRA invită vizitatorii să participe la programul „Eu ciripesc în muzeu și iarna”. La intrarea principală vor fi disponibile semințe de floarea-soarelui și informații despre hrănirea responsabilă a păsărilor. Vizitatorii pot contribui aducând mere sau slănină necondimentată.

Meci de baschet la Sala Transilvania

CSU Sibiu întâlnește CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea în cadrul Ligii Naționale de Baschet Masculin, sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Transilvania. Prețul biletelor este cuprins între 20 și 30 de lei.

Ultimul meci al anului pe Stadionul Municipal

Duminică, 21 decembrie 2025, între orele 14:00 – 16:00, are loc ultimul meci oficial din 2025 pe Stadionul Municipal Sibiu: FC Hermannstadt vs Petrolul Ploiești.

Târgul de Crăciun și Christmas at the Palace

Târgul de Crăciun din Piața Mare rămâne una dintre principalele atracții ale orașului, alături de Christmas at the Palace, o alternativă pentru cei care caută o experiență festivă diferită.

The Motans, concert la Oldies Pub

The Motans susțin un concert vineri, 19 decembrie 2025, între orele 19:00 – 21:00, la Oldies Pub.

O altă opțiune o reprezintă mersul la patinoar cu familia sau prietenii, în Sibiu având numeroase opțiuni. Citește și: Iarna aduce 6 patinoare în județul Sibiu: noutatea sezonului, cel eco amenajat pe ”acoperiș” la Promenada Mall

Tot în acest weekend, complexul de schi și agrement Păltiniș Arena este deschis și își așteaptă schiorii.

Vezi și: Petrecerile de Revelion din Sibiu: cap de afiș, Delia la Redal Expo, la Păltiniș Arena e cel mai ieftin, în timp ce la Hilton costă 1.200 euro