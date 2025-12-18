cine are interesul să blocheze construcția hidrocentralelor în românia! /video

Deputatul Bogdan Trif, șeful Organizației județene PSD Sibiu, a transmis către mass-media un comunicat de presă prin care atrage atenția asupra blocajului grav în care se află mai multe hidrocentrale din România.

Conform acestuia, construcțiile au fost oprite din cauza includerii terenurilor în rețeaua de Arii Protejate, situație care pune în pericol investițiile statului și afectează producția de energie într-o perioadă de criză energetică.

Redăm comunicatul din partea PSD SIBIU:

“Sunt multe hidroncentrale care sunt construite (unele în proporție de 98%), unde lucrările au fost oprite din cauza faptului că niște funcționari din Ministerul Mediului, în colaborare cu reprezentanți ai Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, au introdus suprafațele pe care se construiau aceste hidrocentrale în rețeaua naturală de Arii Protejate. Noile condiții restrictive din cadrul Ariilor Protejate au dus la blocarea lucrărilor iar banii investiți de statul român sunt pe cale să fie pierduți pentru că investițiile au fost blocate de ani buni și se deteriorează într-un mod accentuat.

Cel mai grav lucru e că, într-o criză energetică profundă ca cea în care se află România, în care prețurile la energie au explodat, aceste hidrocentrale, în loc să devină eficiente și să producă energie ieftină pentru români, au devenit o povară financiară pentru stat, care trebuie să asigure lucrările de conservare. De-a lungul timpului, de fiecare dată când s-a încercat reluarea lucrărilor, aceastea au fost atacate în instanță sau la Comisia Europeană de către diferite ONG-uri sau, câteodată, contestațiile au fost asumate direct de deputați sau senatori ai USR.

În Parlament, am inițiat un proiect de lege, alături de senatori și deputați ai PSD, care scoate de sub regimul Ariilor Naturale Protejate suprafețele pe care se află aceste construcții, dar cu respectarea cerințelor de mediu legale, bineînțeles, din afara Ariilor Naturale Protejate. Proiectul a primit votul majorității atât în Senat, cât și în Camera Deputaților și a fost trimis la promulgare către Președintele României. Din păcate, Administrația Prezidențială a ales să atace la Curtea Constituțională proiectul de lege.” se arată în comunicatul de presă