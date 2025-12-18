clădiri cu graffiti și deteriorate în centrul sibiului. bibu cere soluții pentru întreținerea lor / video 

„Tinerii vor să se exprime, dar turiștii vin în Sibiu să vadă clădiri cu valoare istorică”, spune consilierul local Adrian Bibu (PNL), care a cerut municipalității să găsească o soluție pentru întreținerea clădirilor din centrul orașului.

Consilierul Adrian Bibu a cerut, în ședința ordinară de joi, să fie căutate soluții pentru întreținerea clădirilor din centrul istoric. În unele zone, imobilele cu valoare istorică sunt murdărite cu graffiti.

„În ședința trecută am deschis subiectul referitor la întreținerea fațadelor din zona centrală în special. Între timp, o echipă de la Poliția Locală a trimis sesizări și a luat măsuri. În decursul acestei luni, eu am trimis inclusiv prin aplicația CityApp un mesaj referitor la graffiti. Am primit răspuns, dar am zis să ne gândim împreună care ar fi soluțiile pe care să le luăm pentru a rezolva aceste probleme. Am dat o tură prin zona centrală și am văzut foarte multe clădiri cu graffiti și deteriorate. Nu e vina primarului, nici a Poliției Locale. Tinerii vor să se exprime și știu că primăria a pus la dispoziție panouri pentru asta în anumite zone din oraș. Dar turiștii vin în Sibiu să vadă clădiri cu culoare istorică”, a spus consilierul PNL.

El a oferit câteva sugestii astfel încât clădirile din centrul orașului să fie întreținute.

„Ca propunere, mă gândeam dacă nu am putea să mărim impozitele sau poate să dăm niște premii celor care întrețin clădirile sau poate există posibilitatea pentru cei care nu pot să le întrețină, să ia primăria un credit și să îi ajutăm pe cei care trebuie să le întrețină”, a sugerat consilierul.