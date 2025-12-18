concertele metallica și iron maiden de la bucurești în pericol să nu se mai țină

Arena Națională din București se află în mijlocul unui nou conflict între fotbal și industria muzicală. Două mari concerte riscă să întâmpine probleme organizatorice, inclusiv posibilitatea anulării reprezentațiilor.

Stadionul este programat să găzduiască două concerte importante în primăvara anului 2026: Metallica pe 13 mai și Iron Maiden pe 28 mai. Problema este că aceste evenimente coincid cu ultimele patru etape din play-off-ul SuperLigii.

Rundele decisive ale campionatului sunt programate în datele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai 2026, ceea ce generează dificultăți majore pentru cluburile care folosesc Arena Națională drept stadion de casă. În acest context, Liga Profesionistă de Fotbal a început analiza cadrului legal care reglementează administrarea arenei, aflată în proprietatea Primăriei Capitalei.

Ce spune legea

Reprezentanții LPF susțin că au identificat o prevedere legală ce favorizează sportul. Hotărârea de Guvern prin care Arena Națională a fost transferată în administrarea Consiliului General al Municipiului București stipulează clar că autoritățile locale trebuie „să mențină destinația actuală a imobilelor, respectiv de organizare și desfășurare a activității de educație fizică și sport”.

Potrivit Mediafax, Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a subliniat că această clauză poate fi interpretată ca o restricție privind organizarea de evenimente non-sportive pe stadion sau, cel puțin, ca o obligație de a acorda prioritate fotbalului. „În sens strict, închirierea Arenei Naționale pentru activități care nu țin de sport contravine legii. Chiar și o interpretare mai largă impune ca sportul să aibă întâietate față de orice alt tip de eveniment”, a declarat oficialul Ligii.

Posibile acțiuni juridice

LPF intenționează să notifice Primăria Capitalei pentru a stabili reguli clare care să permită cluburilor să își desfășoare meciurile în condiții normale. De asemenea, nu este exclusă inițierea unui demers juridic mai radical. „Analizăm și posibilitatea de a solicita instanței anularea contractelor de închiriere pentru cele două concerte, dacă vom considera că există șanse reale de succes”, a adăugat Justin Ștefan.

Dacă această variantă va fi pusă în practică, concertele Metallica și Iron Maiden, extrem de așteptate de public, ar putea fi afectate de un litigiu major, cu implicații importante asupra utilizării Arenei Naționale în viitor.

FOTO Metallica Facebook