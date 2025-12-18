corul studențesc al academiei „nicolae bălcescu” sibiu a colindat la palatul patriarhiei

Corul de studenți al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a adus astăzi vestea Nașterii Domnului în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.
Viitorii ofițeri ai Armatei Române au fost primiți cu căldură de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care le-a apreciat darul muzical și implicarea în păstrarea tradițiilor creștine.
Evenimentul a oferit tinerilor studenți ocazia de a îmbina rigorile academice cu bucuria spirituală a sărbătorilor de iarnă, consolidând legătura dintre armată și valorile credinței ortodoxe.
