curățenie profesională în sibiu: 123 curat este soluția completă pentru scări de bloc și magazine. prospețime fără compromisuri

Indiferent că vorbim despre magazine, scări de bloc, parcări sau alte spații comune, 123 Curat asigură servicii profesionale de curățenie, adaptate fiecărui tip de clădire. Echipa de specialiști din Sibiu este pregătită să igienizeze fiecare colț, astfel încât spațiile folosite zilnic de clienți și locatari să rămână curate, sigure și bine întreținute.

123 Curat se ocupă de curățenie la standarde profesionale, oferind atât intervenții periodice, cât și lucrări punctuale, în funcție de nevoile fiecărui client. Firma acoperă o gamă largă de servicii: curățenie interioară și exterioară, igienizare pentru zone cu trafic intens, întreținere zilnică, curățenie în parcări, spații comerciale, hale sau locuințe. Scopul este același pentru fiecare proiect, mai exact ca spațiul să fie impecabil, igienizat și sigur pentru cei care îl folosesc.

Pentru asociațiile de locatari, 123 Curat oferă curățenie periodică pe scara blocului, holuri, lifturi și alte zone comune. Programul de intervenție este stabilit împreună cu administratorul sau comitetul, astfel încât locatarii să se bucure de un mediu igienic și plăcut, mai ales în perioade aglomerate, precum sărbătorile.

Curățenie în magazine și spații comerciale

Magazinele au nevoie de curățenie constantă pentru a oferi clienților un mediu primitor. Firma asigură curățenie zilnică sau periodică, igienizare pardoseli și suprafețe cu trafic intens și întreținere și dezinfecție în spații comerciale de orice dimensiune.

Serviciile sunt flexibile și adaptate programului de funcționare al magazinului, fără a încurca activitatea angajaților sau fluxul clienților.

Curățenie în parcări și zone exterioare

Pe lângă interior, 123 Curat oferă servicii complete pentru exterior precum igienizarea parcărilor subterane și supraterane, curățarea aleilor, pavajelor și teraselor și întreținerea spațiilor verzi, toaletări, plantări sezoniere.

Echipa se ocupă inclusiv de transportul materialelor, pământ, nisip, pietriș, și de lucrări ușoare precum săpături, demolări sau evacuarea deșeurilor.

Un alt serviciu popular este spălarea covoarelor cu preluare de la domiciliu. 123 Curat ridică covoarele direct de la client, le curăță cu detergenți profesionali, le usucă și le livrează înapoi perfect igienizate, ideal pentru familiile ocupate sau pentru cei care vor ordine și prospețime fără efort.

Pentru mai multe informații, cereri de ofertă sau programări, clienții pot accesa site-ul oficial 123curat.ro sau pot vizita pagina de Facebook facebook.com/123curat, unde sunt prezentate exemple de lucrări și testimoniale ale clienților mulțumiți.