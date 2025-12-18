daruri și emoție: tinerii din cisnădie i-au colindat pe copiii de la neurologie pediatrică sibiu / foto

Acum două zile, pe 16 decembrie, spiritul sărbătorii Nașterii Domnului a fost vestit prin colind și fapte bune la Spitalul de Psihiatrie „Gheorghe Preda” din Sibiu, secția Neurologie Pediatrică.

Preoții Laurențiu Broscățeanu, de la Parohia Cisnădie III, și Nicolae Vintilă, de la Parohia Cisnădie I, alături de aproximativ 40 de tineri din corul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Cisnădie, au oferit un moment de emoție și speranță copiilor internați.

Potrivit Mitropolia Ardealului, coordonați de profesoara Ramona Broscățeanu, tinerii au colindat în saloanele secției, aducând zâmbete și bucurie celor aproximativ 80 de copii internați. Aceștia au primit daruri dulci din partea bisericii, precum și jucării de plus donate cu generozitate de trei grupe de copii de la Grădinița nr. 6 din Cisnădie.

Acțiunea a devenit deja o frumoasă tradiție, desfășurată anual încă din 2015, la invitația doamnei învățătoare Dorina Neagoe. În fiecare an, în preajma Crăciunului, tinerii din Cisnădie revin pentru a aduce lumină și speranță în sufletele copiilor internați.

Cu acest prilej, au fost colindate și cadrele medicale, precum și angajații secției, în semn de respect și recunoștință pentru munca și dedicarea lor. Un moment cu totul emoționant a fost oferit de unul dintre micii pacienți, care a interpretat un colind cu mult patos, stârnind lacrimi și aplauze din partea tuturor celor prezenți.