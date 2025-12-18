deputatul usr adrian echert: eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură necesară pentru relansarea investițiilor

Deputatul USR de Sibiu, Adrian Echert, susține că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă un pas esențial pentru creșterea atractivității economiei românești și pentru stimularea investițiilor.

Într-o postare publică, Echert afirmă că, încă de la începutul mandatului său, a pledat pentru eliminarea acestui impozit, pe care îl consideră o povară pentru mediul de afaceri. Potrivit deputatului, IMCA a dus la amânarea sau mutarea unor investiții în alte piețe, cu efecte directe asupra numărului de locuri de muncă și asupra competitivității României.

„Când impozitul se calculează exclusiv pe cifra de afaceri, indiferent dacă există profit, sunt afectați toți cei care creează valoare: angajați, furnizori locali și industrii conexe”, a transmis Adrian Echert. El subliniază că impactul nu s-a limitat la marile companii multinaționale, ci a afectat în mod semnificativ și firme românești cu marje mici de profit.

Deputatul USR oferă ca exemplu industria auto, unde, spune el, costurile generate de IMCA au ajuns să consume o parte importantă din profit, punând presiune pe menținerea locurilor de muncă și pe competitivitatea companiilor.

Adrian Echert afirmă că decizia de a reduce etapizat și de a elimina complet acest impozit este rezultatul direct al demersurilor susținute de USR. „Fără USR la masa discuțiilor, această soluție nu ar fi fost pe agenda coaliției”, a mai declarat deputatul.

În final, acesta subliniază că eliminarea IMCA nu este doar o modificare tehnică de politică fiscală, ci o măsură care vizează susținerea locurilor de muncă, oferirea de predictibilitate mediului de afaceri și construirea unei economii mai competitive.