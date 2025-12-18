dezbateri în consiliul local despre calitatea aerului în sibiu: multe păreri, soluții diverse / video

Pe timpul iernii, calitatea aerului scade frecvent, iar principalele cauze sunt încălzirea locuințelor și traficul rutier. Consilierii locali au dezbătut această problemă în Consiliul Local, încercând să găsească soluții pentru municipiul Sibiu.

Aleșii locali au dezbătut problema poluări în ședința ordinară de joi, aducând în discuție calitatea aerului pe timpul iernii. Diana Mureșan (USR) a întrebat dacă la nivelul primăriei există o strategie pentru următorii ani. „Cu toții știm că pe timpul iernii calitatea aerului scade foarte mult în Sibiu. Există vreo strategie de îmbunătățire, colectați date cu privire la calitatea aerului? Știm de la ce vine poluarea? O parte vine de la transport, o parte de la încălzirea pe lemne, dar se știu niște date la nivelul municipiului pentru a lua niște măsuri? Este vorba de sănătatea tuturor”, a întrebat Diana Mureșan.

Emanuel Lazăr, director la Direcția Generală Dezvoltare și Digitalizare din cadrul Primăriei Sibiu, a explicat că în strategia și planul de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice sunt prevăzute mai multe măsuri, iar Agenția pentru Protecția Mediului, care a fost dotată cu un autolaborator, colectează date la nivelul Sibiului. „Împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului am stabilit un protocol de monitorizare a calității aerului. Ei ne-au solicitat accesul pe anumite amplasamente unde făcuseră planul de monitorizare și colectează datele. Secvențialitatea trebuie făcută pe un an de zile, iar pe partea de cercetare e nevoie de sezonalitate, adică să fie colectate date din două veri, din două ierni și așa mai departe”, a explicat acesta.

În ceea ce privește calitatea proastă a aerului pe perioada iernii, Lazăr a explicat că sunt mai mulți factori: „Trebuie să aveți în vedere faptul că presiunea atmosferică e un pic mai scăzută, există și nebulozitate, iar percepția este că există un grad de poluare mai mare. În zona de ecologie există un principiu și anume că poluarea se remediază la sursă și poluatorul plătește. E important să detectăm sursa. Sursele fiind foarte diversificate, începem întâi cu traficul, iar cât timp utilizăm toți mașini, trebuie găsite politici naționale, nu doar locale, pentru că pârghiile locale sunt limitate. (…) Cred că până în 2027 ar trebui să existe acest cadru”.

Victor Leția (FD) a adăugat că toate orașele care au renunțat la încălzirea centralizată se confruntă cu această problemă pe timpul iernii. „Noi ardem în fiecare an, în fiecare apartament, o centrală. Centralele funcționează încontinuu iarna. Poate ar trebui să ne gândim la o strategie pe termen lung de revenire la un sistem de încălzire centralizată. De exemplu, la Cluj, cu 36 de centrale de cvartal, (…) arzi într-un singur loc, iar cantitatea de gaz e mai mică. Dar când în fiecare scară există câte o centrală, acesta este prețul pe care îl plătim. Pe termen lung aceasta ar fi soluția din punctul meu de vedere”.