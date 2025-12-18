directorul cnm astra vorbește deschis despre presiuni, bani și viitor, joi la ”ora de cultură”: ”cum să dau oamenii afară? astra rock posibil să nu se mai țină” / video

Ciprian Ștefan, directorul Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu, este invitatul ediției de joi a emisiunii „Ora de Cultură”, difuzată joi, 18 decembrie, de la ora 18:00, pe platformele Ora de Sibiu.

Interviul este realizat de Dragoș Popescu, redactor-șef Ora de Sibiu, și abordează situația actuală a Muzeului ASTRA, deciziile administrative luate în ultimii ani și perspectivele pentru perioada următoare, într-un context financiar și instituțional dificil.

În cadrul emisiunii, Ciprian Ștefan vorbește despre presiunile din sistem, despre limitele bugetare, dar și despre decizii care au avut un impact direct asupra angajaților și activității muzeului.

Printre declarațiile făcute în interviu:

– „Cred că va fi ultimul meu mandat.”

– „Cum să dau afară 45 de oameni?”

– „Am fost dispus să renunț la salariu.”

– „Cultura și educația ne pot salva.”

Discuția vizează, între altele, evenimentele suspendate, proiectele aflate în așteptare, problemele de finanțare și posibilele soluții pentru funcționarea Muzeului ASTRA în perioada următoare.

Emisiunea oferă o imagine clară asupra modului în care este administrată o instituție culturală majoră și asupra provocărilor cu care se confruntă cultura la nivel local și național.

📅 Joi, 18 decembrie, ora 18:00

📍 Ora de Cultură – Ora de Sibiu

