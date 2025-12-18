doi șoferi fără permis, depistați în trafic în județul sibiu

În cursul zilei de ieri, 17 decembrie, în jurul orei 11:35, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control, pe strada 1 Decembrie din localitatea Micăsasa, o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 64 de ani.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat. În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat/înregistrat.

În aceeași zi, în jurul orei 12:30, polițiștii Secției nr.4 Porumbacu de Jos au oprit pe strada Dealu Mare din Arpașu de Sus o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani. În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere. În consecință, s-a deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

