elevi, părinți și experți, la aceeași masă: zilele educației finlandeze au animat comunitatea sibiană

Cum pregătim copiii pentru un viitor academic solid, într-o lume în continuă schimbare? Aceasta a fost una dintre întrebările centrale ale Zilelor Educației Finlandeze, desfășurate la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu între 8 și 10 decembrie 2025, un eveniment care a pus în prim-plan modele educaționale moderne și soluții aplicate și care a reunit elevi, părinți, profesori și experți, într-un cadru deschis dialogului și schimbului de idei.

Ce a făcut parte din program?

Ziua I: Inspirație pentru viitorul academic – 8 decembrie

Prima zi a fost dedicată oportunităților academice internaționale și a atras elevi, părinți și reprezentanți ai comunității. Am avut alături de noi elevii de la Liceul Teoretic German IDEES București și de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, care s-au alăturat comunității ERI pentru a descoperi perspective noi asupra educației.

11:00 & 16:30 – Prezentările susținute de Vlad Știrbu, profesor asociat de Inginerie Software Cuantică la Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, au oferit informații despre programele universitare din Finlanda și pașii necesari pentru admiterea la universități internaționale. Cei interesați au aflat detalii privind programul de admitere, taxele aplicate pentru studenții din Uniunea Europeana, posibilitățile de cazare, dar si materiile propuse de noile programe de studiu, în limba engleză.

18:00 – Conferința MindArchitect: „Știința învățării și a memoriei”, susținută de Dorin Boabeș, a adus publicului larg perspective practice despre cum funcționează memoria și cum putem învăța mai ușor și mai eficient. Profesorii, părinții și elevii au plecat acasă cu sfaturi practice privind activarea unui mod de studiu eficent, care să permită înmagazinarea unui volum mare de informații, dar și despre ritmul și pauzele care trebuie aplicate în funcție de vârstă.

Ziua II: Stadiile de dezvoltare a copilului – 9 decembrie

A doua zi a fost dedicată înțelegerii etapelor de dezvoltare ale copiilor și modului în care părinții și cadrele didactice îi pot sprijini în fiecare fază a creșterii lor.

17:30 – Psihologii Delia Lazăr și Ovidiu Morar au susținut prezentarea „Stadiile de dezvoltare a copilului – nevoile specifice vârstei”, oferind părinților instrumente și strategii practice pentru a răspunde nevoilor emoționale și cognitive ale copiilor. Indiferent de vârstă și de relațiile dezvoltate (cu propriii copii, familia, prietenii sau cu ei înșiși), participanții au primit recomandari privind modul în care pot gestiona corect diverse situații.

Ziua III: Siguranța digitală – 10 decembrie

Ultima zi a fost dedicată siguranței în mediul online și impactului tehnologiei asupra bunăstării elevilor.

17:30 – Prezentarea „CyberSecurity: Impactul internetului asupra stării de bine a elevilor”, susținută de Mihai Popescu, Claudiu Murariu și Ovidiu Morar, a evidențiat riscurile digitale și soluțiile practice pentru protecția copiilor. În plus, părinții din comunitatea ERI au prezentat o analiză realizată la nivelul liceului, bazată pe răspunsurile anonime colectate într-o campanie desfășurată în primăvară, oferind o imagine clară asupra provocărilor reale și generând un dialog aplicat pentru conturarea unor soluții concrete.

Evenimentul s-a încheiat cu un mesaj clar: educația de calitate se construiește prin dialog, colaborare și adaptare la realitățile actuale. Zilele Educației Finlandeze au reconfirmat rolul comunității în susținerea dezvoltării armonioase a copiilor, iar ERI și-a consolidat angajamentul de a aduce în comunitatea locală teme relevante și expertiză internațională, contribuind activ la construirea unui mediu educațional sigur, modern și orientat spre viitor.

Urmăriți cu atenție site-ul www.erischool.ro pentru că urmează articole dedicate fiecărui subiect de mai sus, cu sfaturi practice pentru întreaga comunitate.