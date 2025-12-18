fondul de rezervă, suplimentat semnificativ de guvern: vin bani pentru instituțiile de cultură din sibiu

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru plata tuturor facturilor aferente programelor de investiții aflate în derulare.

Pentru județul Sibiu, Guvernul a alocat fonduri pentru instituțiile publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale, sprijinind astfel teatrele, operele și filarmonicile care contribuie la viața culturală și educația artistică a comunității. Această sumă reprezintă o importanță deosebită pentru județ, deoarece asigură funcționarea instituțiilor culturale locale și le permite să continue programele și spectacolele dedicate publicului sibian.

Mai mult, s-a aprobat un buget național de 188 milioane de lei.

Prin Hotărâre de Guvern, bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost suplimentat cu 2.410.450.000 de lei, bani destinați achitării integrale a facturilor depuse pentru lucrările realizate în cadrul programelor de investiții guvernamentale.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, vor fi plătite 2.557 de facturi, ce reprezintă investiții cum sunt:

rețele de apă și canalizare

rețele de distribuție a gazelor naturale

modernizarea drumurilor

proiecte finanțate prin Programul „Anghel Saligny”

investiții derulate prin PNDL I și PNDL II

reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, blocurilor de locuințe și clădirilor publice

creșterea eficienței energetice a blocurilor

construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate

elaborarea planurilor urbanistice

Cseke Attila: „La finalul anului nu vom avea facturi neplătite”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că toate facturile depuse la minister, inclusiv cele transmise în luna decembrie, vor fi achitate, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale.

„La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării. Nu a fost niciun an în care toate facturile, inclusiv cele primite în decembrie, să fie plătite integral”, a precizat Attila,

Tot prin hotărâre de guvern, Executivul a decis alocarea a peste 188 milioane de lei pentru finanțarea a 74 de teatre, opere și filarmonici, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale din 48 de localități și 34 de județe.

Fondurile reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie – 10 decembrie 2025 și vor fi distribuite către instituțiile publice de spectacole din județe precum Alba, Arad, Cluj, Constanța, Iași, Timiș, Prahova, Suceava, Maramureș, Satu Mare, Dolj, Galați și altele.

