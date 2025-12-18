hipermarketurile, amendate cu 18 milioane de lei de anaf pentru prețuri exagerate

Inspectorii ANAF au sancționat mai multe hipermarketuri pentru neaplicarea plafonului la prețul unor alimente de bază, precum pâinea, laptele, brânza, făina sau mălaiul, produsele fiind supuse, conform legii, unor limite de adaos comercial.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproape 18 milioane de lei.

Potrivit Mediafax, inspectorii Antifraudă au verificat 19 operatori economici activi în domeniile procesării, distribuției, importurilor și achizițiilor intracomunitare, în special retaileri și hipermarketuri. Dintre aceștia, 11 au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 17.800.000 de lei, dintre care 10 amenzi au fost aplicate hipermarketurilor.

Controalele s-au concentrat asupra fluxurilor comerciale supuse plafonării adaosului comercial, inspectorii verificând modul în care operatorii aplică limitele maxime de adaos.

„Potrivit OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populației: Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 – 500 grame, fără specialităţi, Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT, Brânză telemea de vacă vrac, Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame, Făină albă de grâu”000″ până la 1 kg, Mălai până la 1 kg, Ouă de găină calibrul M, Ulei de floarea-soarelui până la 2 l, Carne proaspătă pui, Carne proaspătă porc, Legume proaspete vrac, Fructe proaspete vrac, Cartofi proaspeţi albi vrac, Zahăr alb tos până la 1 kg, Smântână- 12% grăsime, Unt până la 250 grame, Magiun până la 350 grame. Pentru aceste produse, operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și retail au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial stabilite prin actul normativ”, se arată în comunicatul publicat de ANAF.

Inspectorii Antifraudă au precizat că acțiunile de control vor continua și pe perioada sărbătorilor, deoarece cererea de consum este ridicată, iar riscul pentru majorarea nejustificată a prețurilor este sporit.