jair promite un meci mare împotriva fostei sale echipe: ”cred în fc hermannstadt. vor veni și victoriile” / exclusiv

Brazilianul Jair Tavares anunță revimentul lui FC Hermannstadt chiar de duminică, când mijlocașul își va înfrunta fosta echipă, Petrolul Ploiești.

Jair are 11 apariții în Superliga în acest sezon pentru FC Hermannstadt, totalizând 502 minute pe teren. La acestea se adaugă 2 meciuri în Cupă pentru sibieni.

În urmă cu un an, brazilianul făcea furori la Petrolul Ploiești, acum, însă, fanii sibieni așteaptă mult mai mult de la mijlocașul lui FC Hermannstadt, care a preluat tricoul de la Ianis Stoica.

”Cred că această perioadă proastă va trece și vom începe din nou să avem rezultate bune. Sunem profesioniști și muncim din greu în fiecare zi. În fotbal există aceste suișuri și coborâșuri, doar cei care trăiesc în acest mediu pot înțelege ce simt jucătorii sau antrenorii” a spus Jair Tavares pentru Ora de Sibiu.

Foto: FC Hermannstadt

Jair a semnat pentru doi ani cu FC Hermannstadt și este foarte fericit la Sibiu. Brazilianul va avea un meci special duminică, când va juca împotriva fostei sale echipe, Petrolul, pentru care a evoluat în perioada 2022-2024.

”Cred în echipa mea, FC Hermannstadt și sunt convins că vor veni și victoriile. Sunt foarte fericit să fiu la Sibiu și vreau să răspund cu rezultate la afecțiunea pe care o am pentru clubul care m-a primit atât de bine. Sper să pot marca din nou goluri și să ofer pase decisive, pentru a îmi ajuta echipa” a mai punctat mijlocașul central.

În sezonul precedent, Jair Tavares a evoluat la Erokspor (Turcia), respectiv Mes Rafsanjan (Iran).



