jandarmii sibieni au oferit cadouri și zâmbete copiilor cu dizabilități din sibiu / foto

Jandarmii sibieni au adus spiritul sărbătorilor în rândul copiilor din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța” din Sibiu, printr-o acțiune caritabilă desfășurată în prag de Crăciun.

Activitatea a avut loc astăzi, 18 decembrie, și s-a realizat în colaborare cu reprezentanții Asociației „Grigore Alexandru Ghica”, având ca scop oferirea unui moment de bucurie copiilor care cresc în cadrul centrului. Cu inimile deschise și dorința sinceră de a aduce zâmbete, jandarmii au venit încărcați cu daruri și mesaje de speranță.

Reprezentanții Jandarmeriei Sibiu au transmis că reacțiile de bucurie și zâmbetele copiilor le-au reamintit cât de mult pot conta gesturile simple, făcute cu empatie și implicare.

La finalul întâlnirii, jandarmii s-au despărțit de copii cu sufletele pline de emoție, recunoscători pentru oportunitatea de a oferi un strop de bucurie și căldură sufletească în preajma sărbătorilor de iarnă. Aceștia au mulțumit atât copiilor, cât și reprezentanților centrului pentru primirea călduroasă și momentele petrecute împreună.