junii sibiului au mers cu colindatul la consiliul județean. daniela cîmpean: „ne-ați adus în atmosfera sărbătorilor de iarnă” / video

Consilierii județeni s-au reunit pentru ultima ședință ordinară din 2022. Și, la fel ca în fiecare an, Junii Sibiului au venit să îi colinde pe reprezentanții județului. Aceștia i-au ascultat, s-au bucurat și le-au oferit, la finalul momentului, aplauzele binemeritate.

De ani de zile, ultima ședință a Consiliului Județean se deschide cu colindele Junilor Sibiului. Aceștia au adus și în anii trecuți tradițiile și cântecele de iarnă chiar în sala de ședințe de la CJ.

Junii au fost aplaudati in picioare de consilieriii „Vă mulțumim din suflet nu doar pt ca astanzi ne-ati umplut sufleteul de bucurie si ne-ati adus in atmosfera sarbatorilor de iarnăp, va multumim pt tot ce faceti pt romanii. voi sunteti cei mai buni ambasadori ai acestei tari. duceti mai departe inyumea in traga ce are mai frumos poporul romana. pentru asta nu doar consiliuluil judetean, ci tot romanii va sunt recunoscatori. vreau sa va transmit sa fiti sanatosi sa aveti parte de sarbatoti binecuvantate și să fie cel mai bun an de pana acum pentru voi! sa aveti parte de prieteni, de oamanei buni pe langă voi. va spun ca de fiecare data ca va asteptam cu drag sa va revedem de fiecare dată.”

La eveniment a fost prezent și Cristian Vaida, consilier al Înalt Preasfințitului Mitropolit Laurențiu, care a vorbit despre parteneriatul de durată dintre Mitropolia Ardealului și Consiliul Județean Sibiu.

„Cu bucurie și recunoștință pentru invitația primită, pot spune că această ședință ordinară a avut și un caracter festiv. Sunt peste 20 de ani de când, dincolo de oameni, contexte sau apartenențe politice, între Mitropolia Ardealului și Consiliul Județean s-a dezvoltat mai mult decât un parteneriat: o lucrare a încrederii reciproce. Roadele acestui parteneriat vorbesc de la sine, mai ales atunci când Biserica lucrează împreună cu autoritatea publică. Pentru toate acestea îi mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră pentru sprijinul acordat culturii, educației și lăcașurilor de cult”, a declarat Cristian Vaida.